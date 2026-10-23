बच्चों के साथ रोज बैठकर खाना खाने से मिलती हैं ये 3 सीख, जिंदगी भर आती हैं काम

नखरे कम करते हैं: परिवार के साथ बैठकर खाने वाले प्री-स्कूलर बच्चों में खाने को लेकर नखरे कम हो जाते हैं। इनमें फल और सब्जियां खाने की आदत भी ज्यादा होती है। अगर छोटे बच्चों को खुद से ही फूड को छूने, खाने और उसे एक्सप्लोर करने दिया जाता है तो उनके सेंसरी डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है।

खाने का एक रूटीन बनता है: नियमित रूप से बच्चों को साथ बिठाकर खिलाने से उनकी भूख का अंदाजा हो जाता है और एक रूटीन बनता है। स्क्रीन के सामने बैठकर खाने की बजाय टेबल पर खाने से बच्चों में अटेंशन बढ़ती है और ओवरईटिंग का खतरा भी कम हो जाता है।