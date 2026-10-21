बच्चे की जिद से पब्लिक में नहीं होगी शर्मिंदगी, बस इन आसान तरीकों से हैंडल करें उनके टैंट्रम्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब आप अपने बच्चे के साथ किसी मॉल या पब्लिक प्लेस पर होते हैं और बच्चा जमीन पर लेटकर चिल्लाने या रोने लगता है? पेरेंट्स के लिए ये काफी शर्मनाक होता है और गुस्सा भी काफी आता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में डांटने से कोई फायदा नहीं होता।

ऐसी स्थिति में बच्चों को डांटने की जगह समझदारी से स्थिति को संभालना ज्यादा बेहतर होता है। आइए जानें कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप बिना डांटे इस स्थिति को संभाल सकते हैं। खुद को रखें शांत पब्लिक प्लेस पर बच्चे के टैंट्रम्स को संभालने के लिए जरूरी है कि आप खुद शांत रहें। जब बच्चा रोता या चिल्लाता है, तो पेरेंट्स अक्सर घबरा आते हैं या गुस्सा करने लगते हैं। बच्चा पहले ही अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाता है और ऐसे में पेरेंट्स का चिल्लाना उन्हें और परेशान कर देता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को शांत रखें।

बच्चे का ध्यान भटकाएं पब्लिक प्लेस पर बच्चे के जिद करने का सबसे बड़ा कारण है वहां का शोर, भीड़ या उसकी कोई खास डिमांड होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ बहस करने या उसे समझाने का समय नहीं होता। इसलिए उनका ध्यान भटकाना जरूरी है। उन्हें कोई नई चीज दिखाएं या कोई मजेदार सवाल पूछें और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करें।