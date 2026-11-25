लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि 26 नवंबर की तारीख भारत के लिए इतनी अहम क्यों है? दरअसल, यही वह दिन है, जब देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। बता दें, इसे 'राष्ट्रीय कानून दिवस' के नाम से भी जानते हैं।

संविधान सिर्फ किताब में लिखा कोई पुराना दस्तावेज नहीं, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र, हमारी आजादी, अधिकारों और देश के पूरे सिस्टम की असली ताकत है। आइए, सीधे उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है। आखिर 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? इस तारीख का सीधा कनेक्शन साल 1949 से है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक पल को याद रखने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।

अब सवाल यह उठता है कि जब संविधान नवंबर में ही अपना लिया गया था, तो 26 जनवरी को क्या हुआ था? दरअसल, संविधान को पूरी तरह लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 तय की गई थी। उसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।

साल 2015 में भारत सरकार ने तय किया कि 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके पीछे दो बड़े मकसद थे- पहला, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मान देना और दूसरा, देश के लोगों को संविधान के प्रति और ज्यादा जागरूक करना।

ऐसे बना था हमारा संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक को तैयार करना कोई छोटा काम नहीं था। इसके लिए बकायदा एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। आगे चलकर 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। इसकी कमान डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने मिलकर कुल 11 सत्रों में एक-एक पहलू पर गहन चर्चा की। लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को देश को उसका संविधान मिल गया।

हर नागरिक को बराबरी का मौका डॉ. बीआर अंबेडकर को यूं ही भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार नहीं कहा जाता। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखा।

उनका विजन एकदम साफ था, देश के हर इंसान को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। आज भारतीय लोकतंत्र जिस मजबूत नींव पर खड़ा है, उसमें उनके इन्हीं विचारों का सबसे बड़ा योगदान है।

अधिकारों के साथ जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है यह दिन संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे बड़े अधिकार देता है, लेकिन यह सिर्फ हक मांगने की बात नहीं करता, बल्कि इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य भी साफ तौर पर लिखे गए हैं।

यही वजह है कि 26 नवंबर सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है। युवाओं और छात्रों को जोड़ने के लिए भाषण, निबंध प्रतियोगिताएं और कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी रखे जाते हैं।