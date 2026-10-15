बाजार से क्यों खरीदना? घर की बालकनी में गमले के अंदर उगा सकते हैं हरा-भरा मोरिंगा, बस इन बातों का रखें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मोरिंगा, जिसे सहजन भी कहते हैं, के पौधे की हर चीज सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसलिए अगर आप चाहें, तो इसका पौधा अपनी बालकनी में उगा सकते हैं।

मोरिंगा का पौधा उगाना बहुत मुश्किल नहीं है और गमले में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। आइए जानें घर की बालकनी में मोरिंगा का पौधा कैसे उगाएं और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि पौधा हरा-भरा रहे।

किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बालकनी के लिए कम से कम 18-24 इंच चौड़ा और गहरा गमला चुनें, ताकि मोरिंगा के पौधे की जड़ें काफी गहराई तक पुहंचें। छोटे गमले में पौधा अच्छी तरह उग नहीं पाएगा और जल्दी सूख भी जाएगा। इसके साथ ही, पौधे के लिए सही मिट्टी चुनना भी काफी जरूरी है।

मिट्टी में 50% सामान्य गार्डन की मिट्टी, 30% वर्मीकंपोस्ट और 20% कोकोपिट मिलाकर गमले के लिए मिट्टी तैयार करें। मोरिंगा का पौधा आप चाहें, तो बीज के इस्तेमाल से भी उगा सकते हैं या नर्सरी से छोटा पौधा लाकर भी गमले में बो सकते हैं।

बालकनी में कैसे उगाएं मोरिंगा का पौधा? मोरिंगा के पौधे को भरपूर मात्रा में धूप की जरूरत होती है। इसलिए बालकनी में ऐसी जगह चुनें, जहां सीधी धूप आती हो और पौधे को कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले। अगर आप बीज से पौधा उगा रहे हैं, तो मिट्टी में लगभग एक इंच गहराई पर बोएं और मिट्टी को गीला करने के लिए थोड़ा पानी छिड़कें।