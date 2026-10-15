रेगुलर धोने के बाद भी सफेद कपड़े पड़ रहे हैं पीले? सर्फ बदलना जरूरी नहीं, वॉश करते समय 3 गलतियों से बनाएं दूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सफेद कपड़े पहनना हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि ये एक अलग ही ग्रेस और ताजगी देते हैं। हालांकि, सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है, जब दो-चार बार धोने के बाद ही इनकी चमक गायब होने लगती है और ये मटमैले या पीले पड़ने लगते हैं।

अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारा वाशिंग पाउडर खराब है और हम उसे बदल देते हैं। हालांकि, सच तो यह है कि दिक्कत आपके सर्फ में नहीं, बल्कि कपड़े धोने के तरीके में होती है। आइए जानते हैं उन 3 आम गलतियों के बारे में, जिन्हें सुधार कर आप अपने सफेद कपड़ों की चमक हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं।

सफेद कपड़ों के साथ हल्के रंग के कपड़े धोना हम अक्सर गहरे रंग के कपड़ों को तो अलग कर देते हैं, लेकिन सफेद कपड़ों के साथ हल्के नीले, गुलाबी या क्रीम रंग के कपड़े मशीन में डाल देते हैं। भले ही इन कपड़ों से गहरा रंग न निकले, लेकिन इनका हल्का रंग भी पानी के साथ मिलकर सफेद कपड़ों के रेशों में चला जाता है। इसी वजह से सफेद कपड़े धीरे-धीरे अपना असली रंग खोकर पीले दिखने लगते हैं। नियम बना लें कि सफेद कपड़ों को सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ों के साथ ही धोना है।

बहुत ज्यादा सर्फ या ब्लीच का इस्तेमाल करना हमें लगता है कि ज्यादा वाशिंग पाउडर डालने से कपड़े ज्यादा साफ होंगे, लेकिन असल में यह सफेद कपड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने से कपड़ों पर उसका केमिकल चिपक जाता है और पानी से पूरी तरह साफ नहीं हो पाता। बाद में यही बचा हुआ केमिकल धूप में सूखने पर कपड़ों को पीला कर देता है। इसके अलावा, कपड़ों को ज्यादा सफेद करने के चक्कर में बार-बार ब्लीच का इस्तेमाल करने से भी कपड़े के रेशे कमजोर होते हैं और वे पीले पड़ने लगते हैं।