कितनी जल्दी बीत गया वक्त! साल के आखिर तक 30 से 45 साल के हो जाएंगे Millennials, आपको पता है अपना जनरेशन ग्रुप?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी लगता है कि बचपन के दिन बस कल की ही बात हैं? अगर हां, तो गुजरते वक्त की रफ्तार आपको हैरान कर सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के खत्म होते-होते 'मिलेनियल्स' की जिंदगी का 20वां दशक पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

जी हां, इस साल के आखिर तक इस जनरेशन के सबसे यंग लोग भी 30 साल के हो जाएंगे, जबकि सबसे बड़े 45 का आंकड़ा छू लेंगे। तकनीक और सिनेमा का वो जादुई दौर भले ही हम आज 5G और स्मार्टफोन्स की दुनिया में जी रहे हों, लेकिन इस पीढ़ी ने तकनीक को अपने सामने जन्म लेते देखा है। साल 2007 में जब दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च हुआ, तब यही पीढ़ी उसे लेकर सबसे ज्यादा रोमांचित थी।

सिनेमा और पॉप कल्चर की बात करें, तो यह वो दौर था जब 1997 में आई फिल्म 'टाइटैनिक' और 2001 की पहली 'हैरी पॉटर' ने पूरी दुनिया के युवाओं पर जादू कर दिया था। इसके अलावा 'द ऑफिस' जैसे शोज और बेयोंसे, टेलर स्विफ्ट जैसे पॉप स्टार्स भी इसी जनरेशन के साथ परवान चढ़े।

जब एक गाना डाउनलोड करने में लगते थे घंटे आज भले ही हम एक क्लिक पर स्ट्रीमिंग ऐप्स पर गाने सुन लेते हैं, लेकिन मिलेनियल्स ने नैपस्टर और लाइमवायर जैसी साइट्स से एक-एक गाना डाउनलोड करने का वो दौर जिया है। यूट्यूब, टंबलर और मायस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को शुरुआती पहचान दिलाने का श्रेय भी इसी पीढ़ी को जाता है।

जेन-Z, मिलेनियल या बूमर, किस कैटेगरी में आते हैं आप? जेन बीटा (Gen Beta): 1 साल या उससे छोटे (2025 से 2039)

जेन अल्फा (Gen Alpha): 2 से 16 साल (2010 से 2024)

जेन-जी (Gen Z): 14 से 29 साल (1997 से 2012 के बीच जन्मे)

मिलेनियल्स (Millennials): 30 से 45 साल (1981 से 1996 के बीच जन्मे)

जेन एक्स (Gen X): 46 से 61 साल (1965 से 1980 के बीच जन्मे)

बेबी बूमर्स (Baby Boomers): 62 से 80 साल (1946 से 1964 के बीच जन्मे)

साइलेंट जनरेशन (Silent): 81 से 98 साल (1928 से 1945 के बीच जन्मे) 90s की यादों में सुकून तलाशती है यह पीढ़ी अगर हम भारत की बात करें, तो यह वही पीढ़ी है जिसे हम प्यार से '90s किड्स' कहते हैं। भारतीय मिलेनियल्स ने 90 के दशक का बदलता भारत देखा है। रविवार सुबह 'शक्तिमान' का इंतजार, साइबर कैफे में जाकर 'ऑर्कुट' पर दोस्तों से स्क्रैप शेयर करना और टेप वाले कैसेट से निकलकर एमपी3 प्लेयर्स तक पहुंचना, इस पीढ़ी की सबसे खूबसूरत यादें हैं।