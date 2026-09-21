फ्रिज से बार-बार आती है अजीब-सी स्मेल? जरूरी नहीं खाना खराब हो, ये 4 चीजें भी हो सकती हैं वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि फ्रिज का दरवाजा खोलते ही एक अजीब-सी बदबू नाक से टकराती है? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद कोई सब्जी सड़ गई है या कटोरी में रखा कल का खाना खराब हो गया है। हालांकि, कई बार पूरा फ्रिज छान मारने के बाद भी कुछ खराब नहीं मिलता।

असल में, हमेशा खराब खाना ही इस बदबू का विलेन नहीं होता। जी हां, अगर आपका फ्रिज भी अजीब महक रहा है, तो इसके पीछे ये 4 अनदेखे कारण हो सकते हैं। फ्रिज का 'ड्रिप पैन' गंदा होना फ्रिज के सबसे नीचे या पीछे की तरफ एक छोटी-सी ट्रे होती है, जिसमें फ्रिज की अंदरूनी नमी और पानी इकट्ठा होता है। हम अक्सर इसे साफ करना भूल जाते हैं। लंबे समय तक पानी जमा रहने से इसमें फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो पूरे फ्रिज को बदबूदार बना देते हैं।

दरवाजे की रबर सील में छिपी गंदगी फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर की सील ठंडी हवा को बाहर जाने से रोकती है। हालांकि, क्या आपने कभी इसके अंदर झांक कर देखा है? इस रबर की दरारों में खाने के छोटे टुकड़े, धूल और नमी जमा हो जाती है। यही नमी धीरे-धीरे फंगस में बदल जाती है और एक बहुत ही अजीब-सी सीलन भरी स्मेल पैदा करती है।

अनदेखे कोनों में जमा नमी कई बार दूध, जूस या सब्जियों का पानी फ्रिज की शेल्फ से गिरकर सबसे नीचे वाले बॉक्स के नीचे या कोनों में चला जाता है। हमें ऊपर से सब साफ लगता है, लेकिन ये जमा हुआ लिक्विड धीरे-धीरे सड़ने लगता है और पूरे फ्रिज का माहौल खराब कर देता है।

पुरानी बर्फ और गंदा आइस बॉक्स अगर आपके फ्रिज में लंबे समय से बर्फ रखी हुई है, तो वह भी बदबू का कारण बन सकती है। बर्फ फ्रिज के अंदर की सभी तरह की गंध को सोख लेती है। इसके अलावा, अगर आपके फ्रिज में ऑटोमैटिक वाटर फिल्टर लगा है और वो काफी समय से बदला नहीं गया है, तो उससे भी पानी और पूरे फ्रिज में अजीब महक आ सकती है।