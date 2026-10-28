केमिकल खाद पर पैसे फूंकना बंद करें! गमलों में फूलों की बहार ला देंगी ये 5 चीजें, ₹1 भी नहीं होगा खर्च

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी अपने घर की बालकनी या छत पर हरे-भरे पौधे और रंग-बिरंगे फूल देखना बहुत पसंद है? कई बार हम नर्सरी से महंगे पौधे तो ले आते हैं, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उनमें फूल नहीं आते। ऐसे में हम परेशान होकर बाजार से महंगी केमिकल खाद खरीद लाते हैं।

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की रसोई में ही पौधों के लिए अमृत छिपा है? जी हां, अब आपको पौधों के लिए बाजार में पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको घर की 5 ऐसी बेकार समझी जाने वाली चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपके मुरझाए हुए पौधों में भी नई जान फूंक देंगी।

इस्तेमाल की हुई चायपत्ती हम सभी के घरों में रोज चाय बनती है और छानने के बाद हम बची हुई चायपत्ती को कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन यह चायपत्ती गुलाब, मोगरा और गुड़हल जैसे पौधों के लिए एक शानदार खाद है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है जो पौधों की ग्रोथ तेजी से बढ़ाता है।

कैसे इस्तेमाल करें: बची हुई चायपत्ती को पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें से चीनी और दूध का अंश निकल जाए। फिर इसे धूप में सुखाकर अपने गमलों की मिट्टी में मिला दें। केले के छिलके केले खाने के बाद आप छिलके का क्या करते हैं? शायद डस्टबिन में डाल देते होंगे। अगली बार इन्हें फेंकने के बजाय पौधों के लिए बचा लें। केले के छिलकों में पोटाशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो पौधों में ढेरों फूल और फल लाने का काम करता है।

कैसे इस्तेमाल करें: छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखा लें और मिट्टी में दबा दें। आप चाहें तो 2-3 केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में दो दिन तक भिगोकर रखें, और फिर उस पानी को पौधों में डाल दें। यह सबसे बेहतरीन लिक्विड खाद है।

प्याज के छिलके प्याज के छिलके पौधों के लिए किसी जादुई खाद से कम नहीं हैं। इनमें पोटैशियम, आयरन, और कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा, इसकी तेज महक मिट्टी में लगने वाले कीड़ों और फंगस को भी दूर भगाती है।

कैसे इस्तेमाल करें: मुट्ठी भर प्याज के छिलकों को 1 लीटर पानी में रात भर के लिए भिगो दें। अगले दिन इस पानी का रंग लाल या भूरा हो जाएगा। इसे छानकर अपने पौधों की जड़ों में डालें। कुछ ही दिनों में आपका पौधा कलियों से भर जाएगा।

चावल और दाल का पानी रसोई में चावल और दाल धोते समय हम अक्सर उसका सफेद या पीला पानी सिंक में बहा देते हैं, लेकिन यह पानी पौधों के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स का खजाना है। यह मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाता है।

कैसे इस्तेमाल करें: जब भी आप चावल या दाल धोएं, तो उसका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। इस पानी को सीधे अपने गमलों में डाल दें। यह पौधों की जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें सूखने से बचाता है।

पुरानी खट्टी छाछ अगर आपके घर में छाछ पुरानी और बहुत खट्टी हो गई है, तो उसे बेकार समझकर फेंके नहीं। बहुत ज्यादा खट्टी छाछ पौधों के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइजर और कीटनाशक दोनों का काम करती है। यह मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है।