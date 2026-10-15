कचरा समझकर मत फेंकिए नारियल के छिलके! बर्तनों की कालिख से लेकर चेहरे की टैनिंग तक कर सकते हैं दूर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी नारियल का इस्तेमाल करने के बाद अक्सर इसके छिलकों को बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन जिन्हें आप कचरा समझ रहे हैं, वे आपकी स्किन की देखभाल और किचन की सफाई में किसी जादू से कम नहीं हैं।

नारियल के छिलकों में कुछ ऐसे नेचुरल गुण छिपे हैं, जो आपके चेहरे की रंगत निखारने से लेकर बर्तनों को चमकाने तक का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ बेहद असरदार उपयोग। चेहरे पर लाएं नेचुरल निखार नारियल के सूखे छिलकों को पीसकर एक बारीक पाउडर तैयार कर लें। अब इसमें थोड़ा सा दूध या गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को हल्के हाथों से त्वचा पर रगड़ने से डेड स्किन बाहर निकल जाती है और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। चूँकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसलिए यह सेंसिटिव स्किन के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है।

ऑयली स्किन और मुंहासों की छुट्टी अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, तो नारियल के छिलके के पाउडर में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर लगाएं। यह नुस्खा एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करके चेहरे को एकदम फ्रेश और साफ बना देता है। इसके नियमित इस्तेमाल से मुंहासों की परेशानी भी कम हो सकती है।

बर्तनों को दें नई चमक नारियल के छिलकों का खुरदरा टेक्सचर बर्तनों पर जमी गंदगी को हटाने के लिए एक पर्फेक्ट नेचुरल स्क्रबर का काम करता है। जले हुए या ज्यादा चिकनाई वाले बर्तनों पर बस छिलके का एक छोटा टुकड़ा रगड़ें। यह स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एकदम साफ कर देता है।

कड़ाही और तवे के जिद्दी दागों का सफाया अगर आपकी कड़ाही या तवे पर ऐसे जिद्दी दाग लग गए हैं जो आसानी से नहीं छूट रहे, तो नारियल के छिलके को हल्का सा गीला करें। अब इस पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लगाएं और बर्तन पर रगड़ें। देखते ही देखते दाग गायब हो जाएंगे और बर्तन फिर से चमकने लगेंगे।