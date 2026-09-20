फ्लाइट में बैन है यह आम सा फल! भूलकर भी न रखें बैग में, वरना रुक जाएगी एंट्री

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह सभी जानते हैं कि विमान में यात्रा के समय किन चीजों को ले जाना है और किन चीजों को नहीं, इसके कई नियम होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रसोई और पूजा में शामिल होने वाला एक फल ऐसा है, जिसे ले जाने की सख्त मनाही है। सोचने पर यह बात बड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे सुरक्षा कारण जिम्मेदार हैं। आइए आपको इस फल के बारे में विस्तार से बताते हैं।

श्रीफल फ्लाइट में ले जाने की मनाही विमान में सफर करते समय आप अपने बैग में श्रीफल यानी नारियल नहीं ले जा सकते। अमूमन नशीले पदार्थ, चाकू, लाइटर और सिगरेट ले जाने की मनाही होती है, लेकिन सूखे नारियल भी इस लिस्ट में शामिल है। किसी भी शुभ काम या पकवानों में इस्तेमाल होने वाला यह नारियल साधारण जरूर लगता है, लेकिन इसकी वजह से सुरक्षा जोखिम तक पैदा हो सकता है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं:

आग लगने का खतरा सूखे नारियल को कोपरा कहते हैं, जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी वजह से यह ज्वलनशील हो जाता है। ऐसे में अगर यह फल ज्यादा गर्मी या किसी चिंगारी से संपर्क में आता है तो इससे आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है। इस तरह सावधानी बरतते हुए सूखे नारियल को विमान में ले जाने की सख्त मनाही है।

संदेह की आशंका एक वजह नारियल की ज्वलनशीलता है तो दूसरी वजह सुरक्षा जांच में संदेह पैदा होना भी है। दरअसल, एयरपोर्ट पर एक्स-रे स्कैनिंग के जरिए जांच होती है, लेकिन इस स्कैनिंग में नारियल के खोल के अंदर क्या है इसका पता नहीं चल पाता। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA इसे एक खतरनाक चीज की केटेगरी में रखती है।

कई एयरलाइंस इसे ले जाने की अनुमति देती हैं, पर इसे रखने का तरीका अलग होना चाहिए। इसे बैग में तब ही ले जाया जा सकता है, जब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बैग में रखा जाए। लेकिन इन टुकड़ों को भी ठीक से पैक किया जाना चाहिए।