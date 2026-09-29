फोन को चमकाने के चक्कर में न करें ये गलती, ऐसे करें स्क्रीन और बॉडी साफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मोबाइल फोन को हम अपने साथ हर जगह लेकर चलते हैं चाहे टॉयलेट हो, ऑफिस हो या फिर मार्केट, इसी वजह से हमारे फोन पर टॉयलेट शीट से भी ज्यादा जर्म्स पाए जाते हैं। अगर खाते समय या खाना पकाते समय हम अपने फोन को टच करते हैं तो ये जर्म्स हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें क्लीन रखना हमें बीमारियों से बचा सकता है। तो आइए जानते हैं इसकी सफाई का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका क्या है।

सबसे पहले अनप्लग करें: फोन को क्लीन करने से पहले उसे स्विच ऑफ करें और उसकी सारी एक्सेसरीज, चार्जिंग केबल या पावर बैंक वगैरह अनप्लग कर दें।

फोन कवर हटाएं: इसके कवर पर काफी ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है। इसे आपको पानी और सोप से अलग से साफ करना है। इससे फोन कवर आसानी से साफ भी हो जाता है और डैमेज नहीं होता।

माइक्रो फाइबर क्लोथ: एक मुलायम-सा माइक्रो फाइबर क्लोथ लें और उस पर थोड़ा-सा क्लीनिंग सॉल्यूशन स्प्रे कर दें। इससे फोन साफ भी हो जाता है और डिसइंफेक्ट भी।

हर हिस्से को पोछें: इस सॉल्यूशन से फोन के कोने-कोने की सफाई करें, खासकर इसके किनारों पर सबसे ज्यादा गंदगी रहती है।

चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और बटन: ये हिस्से काफी छोटे होते हैं और इन्हें कपड़े से साफ नहीं किया जा सकता। आप कॉटन बड की मदद से इनकी सफाई कर सकते हैं।

अच्छी तरह सुखाएं: फोन को साफ करने के बाद एक सूखे माइक्रो फाइबर क्लोथ से अच्छी तरह सुखा लें। फोन को ऑन करने से पहले उसे एअर ड्राई करना जरूरी है। इन चीजों से साफ न करें ब्लीच

डिर्टेंट

खुरदुरा कपड़ा

सीधे पानी डालकर अल्कोहल वाइप सेफ है अगर आपके पास अल्कोहल वाइप हो, जिसमें करीब 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, उससे अपने फोन के सरफेस को धीरे-धीरे साफ कर सकते हैं।