न रगड़ने का झंझट, न घंटों की मेहनत! रसोई में रखी इन चीजों से मिनटों में चमकाएं लोहे की काली और जंग लगी कड़ाही

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रसोई में लोहे की कड़ाही में खाना बनाना न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर को नेचुरली आयरन भी देता है। पर इसका जितना इस्तेमाल किया जाता है, उतना ही सफाई के समय इसकी जिद्दी कालिख, ग्रीस और जंग परेशान करती है।