दीवाली की सफाई में कमर टूटने से बचाएंगे ये 6 स्मार्ट हैक्स, कम मेहनत में शीशे की तरह चमकेगा घर का हर कोना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार खुशियां लेकर आता है, लेकिन इससे पहले शुरू होने वाला सफाई का महा-अभियान अक्सर हमारी कमर तोड़ देता है।

जी हां, पूरे घर का कोना-कोना चमकाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार तो घंटों घिसने के बाद भी वो चमक नहीं आती जिसकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके मिल जाएं, जिनसे मेहनत भी आधी लगे और घर भी एकदम नए जैसा चमकने लगे?

अगर आप भी इस बार सफाई के तनाव से बचना चाहते हैं, तो बस अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करें। इस आर्टिकल में हम आपके लिए 6 ऐसे असरदार और आजमाए हुए हैक्स लेकर आए हैं जो आपका बहुत सारा समय और एनर्जी बचाएंगे।

(Image Source: AI-Generated) ऊपर से नीचे का नियम सफाई की शुरुआत हमेशा छत के पंखों, जालों और अलमारी के ऊपरी हिस्सों से करें। इसके बाद दीवारों और खिड़कियों पर आएं और सबसे अंत में फर्श साफ करें। इससे ऊपर की धूल नीचे साफ की हुई चीजों पर नहीं गिरेगी और आपको एक ही जगह को बार-बार साफ नहीं करना पड़ेगा।

कबाड़ को करें बाहर सफाई शुरू करने से पहले घर में रखी उन चीजों को हटा दें जिनका इस्तेमाल आपने पिछले एक साल से नहीं किया है। पुराने कपड़े, रद्दी या टूटे-फूटे सामान को दान कर दें या फेंक दें। जब घर में फालतू सामान कम होगा, तो सफाई खुद-ब-खुद बहुत आसान हो जाएगी।

पुराने मोजों का कमाल खिड़कियों की ग्रिल, पंखे की पंखुड़ियां या अंधेर कोनों को साफ करने के लिए एक पुराना सूती मोजा अपने हाथ में पहन लें। इसे हल्का सा गीला करें और पोछें। इससे धूल सीधे कपड़े पर चिपकती है और कोनों की सफाई बहुत तेजी से और बेहतरीन तरीके से होती है।

जादुई होममेड क्लीनर रसोई की जिद्दी चिकनाई या बाथरूम की टाइल्स साफ करने के लिए बाजार के महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। बेकिंग सोडा में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे गंदी जगह पर लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर हल्के हाथ से रगड़कर साफ कर लें। सारे जिद्दी दाग छूमंतर हो जाएंगे।

नींबू की कुदरती ताकत माइक्रोवेव या ओवन के अंदर जमी गंदगी को बिना रगड़े साफ करने के लिए एक कटोरी पानी में नींबू के टुकड़े डालकर 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव चला दें। इसके बाद बस एक सूखे कपड़े से अंदर पोछ लें। इसी तरह बाथरूम के नलों पर नींबू रगड़ने से पानी के सफेद दाग पूरी तरह गायब हो जाते हैं और नल नए जैसे चमकने लगते हैं।

एक दिन, एक कमरा पूरे घर को एक ही दिन में चमकाने की गलती कभी न करें। इससे आप सिर्फ थकेंगे और कमर दर्द का शिकार होंगे। अपनी सफाई को हिस्सों में बांट लें। एक दिन सिर्फ रसोई को दें, अगले दिन बेडरूम और फिर ड्राइंग रूम। इससे काम का बोझ महसूस नहीं होगा और सफाई ज्यादा गहराई से हो पाएगी।

(Image Source: AI-Generated) पंखे और खिड़की-दरवाजों को ऐसे करें साफ घर की सफाई में छत के पंखे और खिड़की-दरवाजे साफ करना सबसे मुश्किल और उबाऊ काम लगता है। धूल से भरे पंखों और जालों वाली खिड़कियों को देखकर ही थकान होने लगती है, लेकिन कुछ बेहद स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर आप इस काम को बिना ज्यादा मेहनत के मिनटों में निपटा सकते हैं।