दीवाली की सफाई में बार-बार हटाने पड़ते हैं मकड़ी के जाले? ये आसान हैक्स रोकेंगे दोबारा बनने की झंझट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से पहले घर में सफाई करते समय हम कोनों से मकड़ी के जाले तो हटा देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये फिर से नजर आने लगते हैं। जो न सिर्फ घर की साफ-सफाई पर एक धब्बे जैसे हैं, बल्कि इनपर धूल-मिट्टी चिपक जाने की वजह से कई बार एलर्जी का भी कारण बन सकते हैं।

ऐसे में आइए आपको ऐसे कुछ क्लीनिंग हैक्स के बारे में बताते हैं, जो मकड़ी के जालों को दोबारा बनने से रोकेंगे। पानी, कैरोसीन और नमक का घोल घर के किसी कोने पर अगर बार-बार जाले बन रहे हैं, तो पानी, कैरोसीन और नमक के तैयार से घोल से दोबारा बनने से रोका जा सकता है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 2 ढक्कन कैरोसीन यानी मिट्टी का तेल मिलाएं। फिर 1 मुट्ठी भर नमक डालकर मिश्रण को अच्छे से मिला लें। ध्यान रहे कि नमक इसमें अच्छे से घुल जाना चाहिए। इसे किसी स्प्रे बोतल में भरकर जाले पर स्प्रे करें।

सिरका, नींबू का रस और एसेंशियल ऑयल घोल इस घोल को बनाने के लिए 2 कप पानी में 1/2 सफेद सिरका, 1/2 नींबू का रस और लैवेंडर या कोई भी एसेंशियल ऑयल की 10-2 बूंद डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद स्प्रे बोतल में भरें और उस जगह छिड़कें, जहां मकड़ी के जाले बार-बार बनते हैं।