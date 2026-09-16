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लावणी ही नहीं, फुगड़ी भी है महाराष्ट्र का लोकनृत्य, सिर्फ तालियों की थाप पर महिलाएं करती हैं ये दिलचस्प डांस

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Wed, 16 Sep 2026 11:30 AM (IST)

महाराष्ट्र के लोकनृत्यों में फुगड़ी भी शामिल है। इस डांस को सिर्फ महिलाएं करती हैं।

क्या है फुगड़ी की कहानी? (AI Generated Image)

क्या है फुगड़ी की कहानी? (AI Generated Image)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के डांस की बात करें, तो दिमाग में सबसे पहले लावणी की तस्वीर आती है, लेकिन यहां की संस्कृति में फुगड़ी की भी खास जगह है। फुगड़ी महाराष्ट्र और गोवा का एक लोकनृत्य है, जिसे भाद्रपद के महीने में किया जाता है। 

बिना किसी वाद्य यंत्र के तालियों पर महिलाएं इस लोकनृत्य को करती हैं। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। इसके पीछे और भी कई कारण छिपे होते हैं। आइए जानें फुगड़ी नृत्य की शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों किया जाता है। 

क्या है फुगड़ी नृत्य का इतिहास?

फुगड़ी नृत्य का इतिहास काफी पुराना है और गांव के इलाकों से जुड़ा है। पुराने समय में दिनभर के कामों के बाद या पानी भरकर लौटते समय, महिलाएं अपना दिल बहलाने और थकान मिटाने के लिए साथ में इकट्ठा होती और तालियां बजाकर नृत्य करतीं। इसी से फुगड़ी नृत्य की शुरुआत हुई।   

वक्त के साथ-साथ ये साधारण लोकनृत्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के त्योहारों और शुभ अवसरों का हिस्सा बन गया। भाद्रपद में गणेशोत्सव और मंगलागौरी व्रत के दौरान इस नृत्य को खास रूप से किया जाता है। 

क्यों किया जाता है फुगड़ी?

फुगड़ी नृत्य के पीछे धार्मिक और सामाजिक कारण छिपे हैं। गणेशोत्सव जैसे त्योहारों और शुभ अवसरों पर महिलाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए फुगड़ी नृत्य करती हैं। इसके अलावा, ये नृत्य लोगों को एक साथ लाने का भी काम करता है। हर वर्ग की महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और साथ मिलकर फुगड़ी करती हैं। 

कैसे किया जाता है फुगड़ी नृत्य?

फुगड़ी नृत्य बाकी डांस से काफी अलग होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के महिलाएं खुद से गीत गाती हैं और तालियां बजाकर इस नृत्य को करती हैं। ये नृत्य करते समय फूं-फूं की सांसों की आवाज निकलती है, जिससे इस नृत्य का नाम फुगड़ी पड़ा। 

इस नृत्य को महिलाएं गोल घेरे में गोल घूमते हुए करती हैं। साथ ही, हाथों की तालियां और पैरों की ताल मिलाकर इस नृत्य को लयबद्ध अंदाज में किया जाता है।

फुगड़ी की पोशाक कैसी होती है? 

इस नृत्य के लिए महिलाएं पारंपरिक मराठी स्टाइल में रंग-बिरंगी साड़ियां पहनती हैं, जिससे डांस के मूवमेंट्स करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, महिलाएं साथ में पारंपरिक मराठी नथ और बाकी गहने पहनती हैं। गोवा में इस डांस को करते समय महिलाएं साड़ी को थोड़ा ऊंचा बांधती हैं और दाएं कंधे पर इसकी एक गांठ लगाती हैं। साथ ही, कमर पर सफेद रंग का गमछा बांधकर फुगड़ी नृत्य करती हैं। 