गरबा-डांडिया ही नहीं, गुजरात का ये लोक नृत्य भी है खास; मेहर समुदाय से जुड़ी इस डांस की सदियों पुरानी कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात का लोक नृत्य सिर्फ गरबा या डांडिया तक सीमित नहीं है। यहां मानियारो रास भी किया जाता है। ये लोक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नृत्य क्यों किया जाता है?

मानियारो रास सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है। इस लोक नृत्य की जड़ें काफी पुरानी मानी जाती हैं। आइए जानें मानियारो रास क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है मानियारो रास? गुजरात का ये लोक नृत्य युद्ध कला से निकला एक नृत्य है, जिसमें पुरुष अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य मूल रूप से सौराष्ट्र के मेहर समुदाय के लोगों से निकला है। हालांकि, इसे और भी कई समुदाय करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे मानियार समुदाय से जोड़कर ही देखा जाता है।

वीरता दिखाने के लिए नृत्य मेहर समुदाय के पुरुष अपनी वीरता और युद्ध कला के प्रतीक के रूप में इस नृत्य को करते हैं। पुराने समय में योद्धाओं की संस्कृति उनके अस्त्र-शस्त्र चलाने की कला को सुरक्षित रखने के लिए इस नृत्य को किया जाता था।

क्यों खास है मानियारो रास? मानियारो रास अपनी खास शैली की वजह से दूसरे लोक नृत्यों से काफी अलग माना जाता है। यहां सिर्फ डांजिया का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अपनी बहादुरी दिखाने के लिए तलवार और ढाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, पारंपरिक रूप से इसमें डांडिया और नगाड़ों की थाप का भी इस्तेमाल होता है।