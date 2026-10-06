गरबा से बिल्कुल अलग है ‘टिप्पणी’, मजदूरों की थकान मिटाने से शुरू हुआ था ये लोक नृत्य, कोली महिलाओं से है नाता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के लोक नृत्य का नाम लेते ही दिमाग में सिर्फ गरबा का नाम आता है, लेकिन यहां के लोक नृत्य में टिप्पणी भी शामिल है। ये नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में खासतौर से किया जाता है। गुजरात के कोली समुदाय की महिलाओं का इस नृत्य से गहरा नाता है।

टिप्पणी नृत्य बहुत ही खास लय और ताल के साथ किया जाता है, जो इस नृत्य को बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नृत्य की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानें टिप्पणी नृत्य का इतिहास और इसकी खासियत।

कैसे हुई टिप्पणी नृत्य की शुरुआत? टिप्पणी नृत्य का इतिहास किसी राजदरबार से नहीं जुड़ा है। ये नृत्य श्रमिक महिलाओं की मेहनत से जुड़ा है। पुराने समय में गुजरात के तटीय इलाकों में मकानों की छतों और फर्श को मजबूत बनाने के लिए चूने और पत्थर के मिश्रण को कूटा जाता था। पोरबंदर के कोली समुदाय की महिलाएं इसमें काम किया करती थीं।

फर्श को समतल बनाने के लिए वो लकड़ी के एक भारी औजार का इस्तेमाल करती थीं, जिसे टिप्पणी कहा जाता है। कड़ी धूप में अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए महिलाएं एक लय में काम करने लगीं और थकान मिटाने के लिए बीच-बीच में लोकगीत गाने लगीं। धीरे-धीरे लोकगीतों की धुनों पर टिप्पणी को पटकने की लय ने नृत्य का रूप ले लिया और टिप्पणी नृत्य की शुरुआत हुई।