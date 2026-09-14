हिंदी के इन देसी शब्दों के बिना अधूरी है English! आज भी खूब होता है इस्तेमाल
इंग्लिश की डिक्शनरी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिन्दी से जस का तस लिया गया है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह तो हम सभी जानते हैं कि हिन्दी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, फिर चाहे इसके आधुनिक बनने के बीच में कई भाषाओं का योगदान रहा हो। इसी तरह अंग्रेजी भाषा ने भी देश-दुनिया के अनेकों संस्कृति से अलग-अलग शब्दों को उधार लिया है, और इसमें हिन्दी के भी कई शब्द शामिल हैं।
आज हिन्दी दिवस के खास मौके पर हम उन सभी हिन्दी के शब्दों की बात करेंगे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा ने अपने शब्दकोश में शामिल किया है।
अध्यात्म, दर्शन और योग से जुड़े हिन्दी शब्द
इन शब्दों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में विकसित होने वाले अध्यात्म, दर्शन और योग; इस बात में तर्क भी लगता है कि जिसकी उत्पत्ति ही भारत से हुई हो, उसके शब्द भी तो उसी भाषा से लिए जाएंगे। आइए इन शब्दों पर नजर डालें:
|योग
|Yoga
|अवतार
|Avatar
|गुरु
|Guru
|तंत्र
|Tantra
|योगी
|Yogi
|कर्म
|Karma
|मंत्र
|Mantra
|महात्मा
|Mahatma
|आसन
|Asana
|निर्वाण
|Nirvana
|स्वामी
|Swami
|सूत्र
|Sutra
|धर्म
|Dharma
|चक्र
|Chakra
खानपान से जुड़े हिन्दी शब्द
भारत के व्यंजनों की बात ही निराली है, मसालों के मिश्रण से बने ये व्यंजन आखिर अंग्रेजी में अलग कैसे कहे सकते हैं। तभी तो अंग्रेजी में भी इनका हिन्दी रूप जस का तस छोड़ दिया गया। आइए इन शब्दों पर नजर डालें:
|पापड़
|Papad
|भेलपुरी
|Bhelpuri
|चटनी
|Chutney
|चाट
|Chaat
|पराठा
|Paratha
|रोटी
|Roti
|मसाले
|Masale
|चपाती
|Chapati
|घी
|Ghee
|बासमती
|Basmati
|लस्सी
|Lassi
पहनावे और जीवनशैली से जुड़े हिन्दी शब्द
भारतीय पहनावा और जीवनशैली से जुड़ी चीजों के हिन्दी शब्दों को भी अंग्रेजी ने वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया, इनमें कई शब्द शामिल हैं:
|चारपाई
|Charpoy
|खाकी
|Khaki
|साड़ी
|Saree
|धोती
|Dhoti
|कुर्ता
|Kurta
|पश्मीना
|Pashmina
|खादी
|Khadi
|बंगला
|Bunglow
|बिंदी
|Bindi
|चूड़ीदार
|Churidar
प्रकृति, समाज और इतिहास से जुड़े हिन्दी शब्द
प्रकृति, समाज और इतिहास से जुड़े हिन्दी के ऐसे भतेरे शब्द हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वैसा ही बोला जाता है। अब इसकी वजह भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत हो या समाज की उन्हें हिंदी में कहे जाने की आदत। ये शब्द कुछ इस प्रकार हैं:
|डकैत
|Decoit
|ठग
|Thug
|जंगल
|Jungle
|चीता
|Cheetah
|जिमखाना
|Gymkhana
|महाराजा
|Maharaja
|नवाब
|Nawab
|करोड़
|Crore
|हड़ताल
|Hartal
|पंचायत
|Panchayat
|लंगूर
|Langur
|लूट
|Loot
|घाट
|Ghat
|साहब
|Sahab
|पंडित
|Pandit
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