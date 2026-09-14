हिंदी के इन देसी शब्दों के बिना अधूरी है English! आज भी खूब होता है इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह तो हम सभी जानते हैं कि हिन्दी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, फिर चाहे इसके आधुनिक बनने के बीच में कई भाषाओं का योगदान रहा हो। इसी तरह अंग्रेजी भाषा ने भी देश-दुनिया के अनेकों संस्कृति से अलग-अलग शब्दों को उधार लिया है, और इसमें हिन्दी के भी कई शब्द शामिल हैं।

आज हिन्दी दिवस के खास मौके पर हम उन सभी हिन्दी के शब्दों की बात करेंगे, जिन्हें अंग्रेजी भाषा ने अपने शब्दकोश में शामिल किया है। अध्यात्म, दर्शन और योग से जुड़े हिन्दी शब्द इन शब्दों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में विकसित होने वाले अध्यात्म, दर्शन और योग; इस बात में तर्क भी लगता है कि जिसकी उत्पत्ति ही भारत से हुई हो, उसके शब्द भी तो उसी भाषा से लिए जाएंगे। आइए इन शब्दों पर नजर डालें: