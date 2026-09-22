आम नृत्य नहीं कर्नाटक का 'भूत कोला', दिलचस्प है रोंगटे खड़े कर देने वाले इस डांस की हजारों साल पुरानी कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भूत कोला या दैव कोला नृत्य कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की लोक संस्कृति का हिस्सा है। ये एक लोक नृत्य है, जो उस क्षेत्र में काफी महत्व रखता है। इसकी एक झलक आपने कांतारा फिल्म में भी देखी होगी। इस नृत्य का नाम सुनकर अक्सर लोग इसे भूत से जोड़ देते हैं, लेकिन तुलु भाषा में भूत का मतलब स्थानीय देवता से है और कोला का मतलब पूजा होता है।

इसलिए भूत कोला मनोरंजन के लिए किया जाने वाला आम नृत्य नहीं है। ये एक लोक परंपरा का हिस्सा है और वहां की संस्कृति में काफी अहम जगह रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस नृत्य की शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये इतना खास है। आइए जानें भूत कोला नृत्य का इतिहास क्या है और इसकी खासियत।

भूत कोला की शुरुआत कैसे हुई? भूल कोला का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। हालांकि, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। माना जाता है कि सदियों तक यह परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी कहानियों के जरिए आगे बढ़ती आई है। पुराने समय में इंसान जिंदा रहने के लिए सिर्फ प्रकृति पर निर्भर थे। तब जंगलों, जानवरों और पूर्वजों की आत्मा को अपना रक्षक मानकर उनकी पूजा शुरू की गई, जिसे भूत कोला कहा जाता है।

क्यों किया जाता है भूत कोला? मान्यता है कि पंजुरली, गुलिगा, जुमादी जैसी दिव्य आत्माएं गांव की धरती, पशुओं, फसलों और जंगलों की रक्षा करते हैं। इस खास अनुष्ठान के दौरान नर्तक को दैव नर्तक माना जाता है, जिसके शरीर में देवता प्रवेश करते हैं। गांव के आपसी विवाद, पारिवारिक झगड़े या जमीन-जायदाद से जुड़े मामले गांव वाले दैव के सामने रखते हैं और दैव जो भी फैसला करते हैं, उसे सभी को मानना पड़ता है।

भूत कोला की खासियत क्या है? इस नृत्य की सबसे बड़ी खासियत वो पल होता है, जब नर्तक एक दम स्थिर खड़ा होकर कांपने लगता है, जहां माना जाता है कि देव उसमें प्रवेश कर रहे हैं। ये रोंगटे खड़े करने वाला पल होता है। इस नृत्य की एक खासियत ये भी है कि इसे कोई पंडित नहीं, बल्कि गांव के पिछड़े वर्ग के लोग करते हैं और इस दौरान नृतक को भगवान जैसा सम्मान मिलता है, जिसके आगे गांव के सभी लोग शीश झुकाते हैं।

कैसे किया जाता है भूत कोला? भूत कोला का आयोजन आमतौर पर शाम से शुरू होकर रातभर चलता है। गांव वाले मिलकर एक दिन चुनते हैं, जहां इसका आयोजन किया जाएगा। अनुष्ठान शुरू होने से पहले नर्तक अपना चेहरा रंगता है और उस पर खूबसूरत चित्रकारी करता है। नारियल या ताड़ के पत्तों से बनी स्कर्ट पहनी जाती है और भारी आभूषण पहनकर नर्तक तैयार होता है।