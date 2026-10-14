सिर्फ नाटक ही नहीं, डांस और रागिनी से रंग जमाता है हरियाणा का स्वांग; ठेठ बोली में कलाकार सुनाते हैं कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा की लोक संस्कृति सिर्फ हरियाणवी गानों तक सीमित नहीं है। इसमें स्वांग भी शामिल है। ये हरियाणा का मशहूर लोक नाट्य है, जिसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, मिमिकरी और डायलॉग्स का अनोखा मेल देखने को मिलता है।

स्वांग हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वांग की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानें स्वांग का इतिहास और इसकी खासियत क्या है। क्या है स्वांग का इतिहास? स्वांग का मतलब होता है नकल करना। इसमें कलाकार पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं या समाज से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग कैरेक्टर्स का रूप लेते हैं और नाटक पेश करते हैं। स्वांग की जड़ें काफी पुरानी हैं और भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई मानी जाती है। शुरुआती दौर में स्वांग मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे, जैसे राजा हरिशचंद्र या भक्त प्रह्लाद की कहानी।

धीरे-धीरे स्वांग लोगों के बीच मशहूर हुआ और इसके स्वरूप में भी काफी बदलाव आए। धीरे-धीरे इसमें पौराणिक कथाओं के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों से जुड़े नाटक भी पेश किए जाने लगे। 19वीं सदी में स्वांग को लोकप्रिय बनाने और उसे नया स्वरूप देने में दीपचंद बहमन की अहम भूमिका रही।

ॉइनके बाद लखमीचंद और पंडित मूल चंद जैसे कलाकारों ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। समय के साथ स्वांग सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रहा। ये समाज की रूढियों, जातिगत भेदभाव, छूआछूत और कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाने का भी एक माध्यम बन गया।

क्या है स्वांग की खासियत? स्वांग की खासियत है कि इसके लिए किसी बड़े स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आमतौर पर खुले मैदानों या गांव के चौपालों पर किया जाता है, जहां आम लोग आसानी से इसे देख सकें। स्वांग में नाटक के साथ-साथ नृत्य और संगीत भी शामिल होता है। आमतौर पर रागिनी शैली में गाए जाने वाले गीतों पर हरियाणा में स्वांग पेश किया जाता है।