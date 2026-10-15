लोगों में हाई वोल्टेज जोश भर देता है गुजरात का ये लोकगीत, डाकला शैली से जुड़ा है रोंगटे खड़े करने वाला ये गाना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले गरबा की तस्वीर आती है। गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि गुजरात की लोक संस्कृति का हिस्सा है। नवरात्र के दौरान लोग पूरी-पूरी रात जागकर गरबा खेलते हैं और मां अंबे की आराधना करते हैं।

गरबा में कई गीत भी गाए या बजाए जाते हैं, जिनमें डाकला गीत घोर अंधारी रे भी शामिल है। ये डाकला गीत गुजरात के नवरात्र और लोक संस्कृति को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। आइए जानें इस गीत में क्या कहा जा रहा है।

क्या कहता है ये गीत? डाकला गीतों में मां चंडी या मां काली का आह्वान किया जाता है। इस गीत की शुरुआती में भी यहीं कहा जा रहा है कि घोर अंधेरी रात में मां अपने वाहन पर सवार होकर निकल गई हैं। इस गीत में आगे मां अंबे के अलग-अलग स्वरूप जैसे- मां काली, मां रांदल, मां बहुचर और मां हर्षद का आह्वान किया जा रहा है।

क्यों है ये डाकला गीत खास? गरबा गीतों की ताल धीमी होती है और इनमें प्रेम और कोमलता का भाव होता है। लेकिन डाकला में मां के रौद्र रूपों का आह्वान किया जाता है, जो युद्ध में दुष्टों का नाश करती हैं। इसलिए इन गीतों को बहुत तेज ताल और ऊर्जा के साथ गाया जाता है।