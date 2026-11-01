तोहफा ऐसा कि पाने वाला खुद चुने अपनी पसंद! क्यों तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कहीं भी किसी को तुरंत उपहार भेजना हो या ऐसा कुछ चुनना हो, जिससे प्राप्तकर्ता अपनी पसंद की चीज ले सके, डिजिटल गिफ्टिंग उसी का समाधान है। मिलेनियल और जेन-जी इस बदलाव की प्रमुख वजह हैं। डिजिटल भुगतान में तेजी और प्री-पेड माध्यमों की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण इसमें मजबूत वृद्धि देखी जा रही है। (अरविंद प्रभाकर, सीईओ, गिफ्टर)

खुशियों का दोहरा लाभ अमेजन पे की निदेशक, नेहा गुप्ता महात्मे का कहना है कि अमेजन पर विभिन्न अवसरों के लिए ई-गिफ्ट कार्ड सहित कई गिफ्टिंग विकल्प हैं। इनमें फोटो, एनिमेटेड व एआइ डिजाइन वाले निजी ई-गिफ्ट कार्ड चुन सकते हैं। इस साल गिफ्ट कार्ड में 75 प्रतिशत की बढ़त देखी गई।

जो बात लोगों को आकर्षित करती है वह यह है कि अमेजान पर गिफ्ट कार्ड की खरीद पर 100 रुपये तक का कैशबैक और ब्रांड गिफ्ट कार्ड पर 10 प्रतिशत तक की छूट मिलती है, यानी दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो जाती है। 35 प्रतिशत हिस्सेदारी अब अकेले गिफ्ट कार्ड्स, ई-वाउचर्स और ऐप-बेस्ड सब्सक्रिप्शन की हो गई है बड़े कारपोरेट आर्डर में। (एसोचैम रिपोर्ट)

हर मन के मुताबिक विकल्प त्योहारों की भागदौड़ और शोर-शराबे के बीच स्वजनों को सुकून के कुछ पल और सेहत का उपहार देना हो तो तत्वा स्पा के डिजिटल गिफ्ट कार्ड्स देश के नामी-गिरामी होटल्स और रिजार्ट्स में मसाज या अरोमाथेरेपी के जरिए रिलैक्स होने का मौका देते हैं। अर्बन कंपनी वेलनेस एंड ब्यूटी पास घर पर ही स्पा जैसी रिलैक्सिंग सेवाएं दिलाता है तो वहीं कामा आयुर्वेदा और फारेस्ट इशेंसियल्स के ई-वाउचर्स शुद्ध आयुर्वेदिक स्किनकेयर के दीवानों के दिलों पर राज कर रहे हैं।

मेकमाईट्रिप, क्लियरट्रिप के गिफ्ट कार्ड्स उन अपनों के लिए बेहतरी हैं, जो घूमने के शौकीन हैं। अगर उनको कराना चाहते हैं 5-स्टार डाइनिंग या शाही स्टेकेशन का बेजोड़ एहसास तो दे सकते हैं ताज, मेरियट और आइटीसी होटल्स के लग्जरी डाइनिंग व स्टे वाउचर्स।

फिटनेस और खानपान का ध्यान रखने वालों के लिए हेल्दीफाईमी जैसे एप्स के सब्सक्रिप्शन खूब पसंद किए जा रहे हैं। मनोरंजन के लिए बुकमाईशो के गिफ्ट कार्ड्स और अपनों को प्रीमियम अनुभव देने के लिए स्टारबक्स और ब्लू टोकाई जैसी काफी व चाय कंपनी के डिजिटल वाउचर्स कराएंगे नया एहसास।