लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 26 नवंबर को देश में 'संविधान दिवस' मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तारीख की कहानी कितनी दिलचस्प है? 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ।

हम में से ज्यादातर लोग संविधान को बस नियमों की एक मोटी किताब समझते हैं, लेकिन इसके बनने की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं हमारे संविधान से जुड़े कुछ ऐसे ही शानदार फैक्ट्स।

(Image Source: Magnific) कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, हाथों से लिखे गए 90 हजार शब्द आज के डिजिटल दौर में यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत का संविधान न तो टाइप किया गया था और न ही किसी मशीन से प्रिंट हुआ था। इसे हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बेहद खूबसूरत कैलीग्राफी में हाथ से लिखा गया था।

इसमें पूरे 90,000 शब्द थे और दिल्ली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से लिखा था। जब यह संविधान लागू हुआ, तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। इतना ही नहीं, इसकी असली कॉपियों को आज भी खराब होने से बचाने के लिए भारतीय संसद की लाइब्रेरी में नाइट्रोजन से भरे खास चैंबर में सुरक्षित रखा गया है।

सिर्फ लिखा नहीं, हाथों से सजाया भी गया था हमारा संविधान संविधान को सिर्फ लिखा ही नहीं गया, बल्कि इसे कमाल के आर्टवर्क से सजाया भी गया। आचार्य नंदलाल बोस की देखरेख में शांतिनिकेतन के कलाकारों ने इसे पूरी तरह अपने हाथों से तैयार किया।

संविधान के हर एक भाग की शुरुआत में आपको भारत के इतिहास और राष्ट्रीय अनुभव की एक झलक देखने को मिलेगी, जिसे खुद नंदलाल बोस ने बनाया था। इसमें कुल 22 चित्र हैं, जो ज्यादातर मिनिएचर स्टाइल में बने हैं। इन तस्वीरों में सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, मुगल दौर से लेकर भारत के आजादी के आंदोलन तक का पूरा सफर दिखता है।

जब दुनिया चुप थी, तब इन 15 महिलाओं ने उठाई थी बराबरी की आवाज आज हम जेंडर इक्वैलिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में इसकी नींव बहुत पहले ही रख दी गई थी। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इनमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसाबेन जीवराज मेहता, सुचेता कृपलानी और जी. दुर्गाबाई जैसे बड़े नाम शामिल थे।

सबसे खास बात यह है कि यह वो वक्त था जब दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को बुनियादी अधिकार तक नहीं मिलते थे। ऐसे दौर में भी इन महिलाओं ने हर किसी के लिए बराबर के अधिकारों की पुरजोर वकालत की।

53 हजार से ज्यादा लोग बने थे बहस के गवाह भारत के संविधान की असली ताकत और संप्रभुता किसी और के नहीं, बल्कि देश के आम लोगों के हाथ में है। जनता ही इसकी असली संरक्षक है और उन्हीं के नाम पर इसे अपनाया गया।

संविधान बनते वक्त भी आम लोगों का जोश देखने लायक था। करीब तीन साल तक जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, तो 53,000 से भी ज्यादा नागरिक संविधान सभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर इन ऐतिहासिक बहसों को लाइव देखने पहुंचे थे।

वे तारीखें, जिन्होंने बदल दिया इतिहास संविधान सभा ने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि कई बड़े फैसले भी लिए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिलने के कुछ ही दिन पहले, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उसके आज के स्वरूप में अपनाया गया था।