अकेले घूमने में लगता है बोरिंग? ट्राई करें ये सोलो डेट आइडियाज, खुद के साथ वक्त बिताना लगने लगेगा मजेदार
सोलो डेट पर जाना सेल्फ और खुद से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। कुछ तरीकों से सोलो डेट को और मजेदार बना सकते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं बचता। दूसरों को समय देते-देते, हम अपने लिए वक्त निकालना ही भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि महीने में कम से कम एक-दो बार आप सोलो डेट पर जरूर जाएं।
खुद से दोबारा कनेक्ट होने और सेल्फ केयर के लिए सोलो डेट बेहतरीन तरीका है। हालांकि, अक्सर लोग सोचते हैं कि सोलो डेट पर करें क्या या अकेले क्या ही मजा आएगा। आइए जानें सोलो डेट के मजेदार बनाने के लिए कुछ बेहतरीन आइडियाज।
पसंदीदा कैफे में मी-टाइम और रीडिंग
सोलो डेट का सबसे बेहतरीन आइडिया है कि आप किसी शांत और खूबसूरत माहौल वाले कैफे में जाएं, वहां अपनी पसंद की कॉफी या ड्रिंक ऑर्डर करें और अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें। इस दौरान अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें और आराम से अपनी किताब पढ़ें और ड्रिंक का मजा लें। अगर आपको लिखना पसंद है, तो आप अपनी डायरी भी साथ ले जा सकते हैं।
सोलो मूवी या थिएटर डेट
अकेले फिल्म देखने जाना शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार इसे ट्राई करने के बाद आपको समझ आएगा कि ये कितना मजेदार हो सकता है। आप अपनी पसंद की मूवी और सीट चुनें और आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के फिल्म का आनंद लें। इससे आपको अपने साथ बिताने का मौका मिलेगा।
पार्क में नेचर वॉक और पिकनिक
प्रकृति के बीच समय बिताना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। किसी पार्क में जाएं, वहां चटाई बिछाकर बैठें, अपना पसंदीदा स्नैक खाएं, म्यूजिक सुनें या कोई किताब पढ़ें। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, तो आराम से पार्क में बैठकर खुली हवा में सांस ले।
आर्ट गैलरी या म्यूजियम विजिट
अगर आपको आर्ट और हिस्ट्री में दिलचस्पी है, तो किसी आर्ट एग्जिबिशन, म्यूजियम या एतिहासिक इमारत देखने जाएं। अकेले जाने से आपको किसी दूसरे की स्पीड से मैच नहीं करना पड़ेगा और आप अपने हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। इससे आपको चीजों को बेहतर तरीके से देखने और समझने का मौका मिलेगा। साथ ही, आप ये भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आप किन चीजों को एन्जॉय करते हैं।