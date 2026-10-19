दीवाली घर की सफाई के चक्कर में फ्रिज साफ करना न भूलें, इन टिप्स से मिनटों में दूर होगी गंदगी और बदबू

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली से पहले हम पूरे घर की सफाई अच्छे से करते हैं, पर एक बहुत जरूरी चीज ठीक से साफ करना भूल जाते हैं और वो है फ्रिज। इसे साफ करने का भी एक तरीका है, ताकि गंदगी, बैक्टीरिया और बदबू की वजह से उसमें रखी बाकी खाने-पीने चीजें प्रभावित न हों।

ऐसे में आइए आपको बताते हैं फ्रिज को साफ करने के लिए कौन से तरीके ज्यादा सही हैं: सफाई करने से पहले फ्रिज खाली करें कुछ लोग फ्रिज से सामान बाहर निकाले बिना ही थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, जबकि सफाई के लिए उसे पूरा खाली करना जरूरी है। इस दौरान यह भी चेक करते रहें कि कौन सी चीजें एक्सपायर हैं और कौन सी खाने लायक।

फ्रिज की बर्फ निकल जाने दें फ्रिज को साफ करने से पहले उसकी सारी बर्फ पिघल जाने दें, इसके लिए प्लग निकालकर छोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि बर्फ हटाने के लिए किसी पैनी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है।

रैक और ड्रॉअर निकालकर अलग क्लीन करें आप फ्रिज के रैक और ड्रॉअर निकालकर गुनगुने पानी में लिक्विड डिशवॉश और स्पंज की मदद से अच्छे से क्लीन कर लें। अगर खाने के दाग ज्यादा जिद्दी हैं, तो उसे बेकिंग सोडा की मदद से आसानी से हटाया जा सकता है।