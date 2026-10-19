न जहरीला स्प्रे, न दम घुटने का डर! कॉकरोचों का 'गेम ओवर' करेंगे 4 देसी उपाय, मिलेगा परमानेंट छुटकारा
कॉकरोच घर में गंदगी और बीमारियां फैलाते हैं, खासकर किचन और नमी वाली जगहों पर। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं इनसे छुटकारा पाने के कुछ असरदार तरीके।
HighLights
किचन की सफाई और नमी से बचाव है जरूरी
बेकिंग सोडा-चीनी मिश्रण कॉकरोचों को खत्म करेगा
तेजपत्ता, नींबू, बोरिक पाउडर भी हैं प्रभावी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने घर में इधर-उधर भागते कॉकरोच से परेशान हो चुके हैं? आपको बता दें कि ये बिन बुलाए मेहमान सिर्फ घर में गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ भी बनते हैं।
किचन, बाथरूम और घर की नमी वाली जगहें इनके पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। अगर समय रहते इन पर लगाम न लगाई जाए, तो ये देखते ही देखते पूरे घर में फैल जाते हैं। हालांकि, घबराइए नहीं। आप कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपायों को अपनाकर इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कॉकरोच भगाने के कुछ अचूक तरीके।
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किचन की सफाई है सबसे जरूरी
कॉकरोच का सबसे मनपसंद अड्डा आपका किचन होता है, क्योंकि वहां उन्हें खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और गंदगी आसानी से मिल जाती है। इसलिए, रात को सोने से पहले अपने किचन प्लेटफॉर्म, गैस और सिंक को अच्छी तरह साफ करना कभी न भूलें।
घर में नमी न टिकने दें
इन कीड़ों को नमी से बहुत प्यार होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके बाथरूम, सिंक और पानी के पाइप के आस-पास बिल्कुल भी पानी जमा न हो। इन जगहों को हमेशा सूखा रखें।
दरारों और छेदों को तुरंत करें बंद
दीवारों की दरारें और पाइप के छेद कॉकरोच के घर में घुसने का मुख्य रास्ता होते हैं। इन्हें तुरंत किसी सीलेंट या सीमेंट की मदद से अच्छी तरह बंद कर दें।
हमेशा ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करें
खुले कूड़ेदान की तरफ कॉकरोच बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा ढक्कन वाले डस्टबिन का ही इस्तेमाल करें और डेली अपना कूड़ा बाहर फेंकने की आदत डालें।
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कॉकरोच का काम तमाम करने वाले 4 असरदार घरेलू नुस्खे
- बेकिंग सोडा और चीनी का यूज: चीनी और बेकिंग सोडा को बराबर मात्रा में मिला लें और उस जगह पर रख दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं। चीनी की मिठास कॉकरोच को अपनी तरफ खींचेगी और बेकिंग सोडा उन्हें खत्म करने का काम करेगा।
- तेजपत्ते की महक: हम सबके किचन में मिलने वाले तेजपत्ते की गंध कॉकरोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तेजपत्ते को बारीक पीस लें और इसे किचन, अलमारी और घर के कोनों में छिड़क दें।
- नींबू और पानी का पोछा: घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें। इसकी ताजा खुशबू से कॉकरोच दूर भागते हैं और आपका घर भी एकदम साफ रहता है।
- बोरिक पाउडर का पुराना और अचूक उपाय: बोरिक पाउडर कॉकरोच को भगाने का बहुत पुराना और असरदार तरीका है। इसे सिंक के नीचे, फ्रिज के पीछे और दीवारों के कोनों में डाल दें।
कॉकरोच से बचने का सबसे बड़ा और जरूरी उपाय है- आपकी साफ-सफाई और थोड़ी-सी सावधानी। अगर आप डेली अपने किचन को साफ रखते हैं, घर में नमी नहीं होने देते और इन घरेलू उपायों को अपनाते हैं, तो कॉकरोच की समस्या से बहुत आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।
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