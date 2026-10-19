न जहरीला स्प्रे, न दम घुटने का डर! कॉकरोचों का 'गेम ओवर' करेंगे 4 देसी उपाय, मिलेगा परमानेंट छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपने घर में इधर-उधर भागते कॉकरोच से परेशान हो चुके हैं? आपको बता दें कि ये बिन बुलाए मेहमान सिर्फ घर में गंदगी ही नहीं फैलाते, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की जड़ भी बनते हैं।

किचन, बाथरूम और घर की नमी वाली जगहें इनके पनपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। अगर समय रहते इन पर लगाम न लगाई जाए, तो ये देखते ही देखते पूरे घर में फैल जाते हैं। हालांकि, घबराइए नहीं। आप कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपायों को अपनाकर इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कॉकरोच भगाने के कुछ अचूक तरीके।

(Image Source: AI-Generated) किचन की सफाई है सबसे जरूरी कॉकरोच का सबसे मनपसंद अड्डा आपका किचन होता है, क्योंकि वहां उन्हें खाने के छोटे-छोटे टुकड़े और गंदगी आसानी से मिल जाती है। इसलिए, रात को सोने से पहले अपने किचन प्लेटफॉर्म, गैस और सिंक को अच्छी तरह साफ करना कभी न भूलें।

घर में नमी न टिकने दें इन कीड़ों को नमी से बहुत प्यार होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपके बाथरूम, सिंक और पानी के पाइप के आस-पास बिल्कुल भी पानी जमा न हो। इन जगहों को हमेशा सूखा रखें।