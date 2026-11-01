दीवाली-छठ से गुरु नानक जयंती तक, नवंबर में कब-कब मिलेगी छुट्टी? नोट करें व्रत-त्योहार और बैंक हॉलिडे की तारीखें
नवंबर 2026 हिन्दू और सिख धर्म के लिए बेहद खास है, जिसमें दीवाली, छठ और गुरु नानक जयंती जैसे कई बड़े त्योहार हैं।
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नवंबर 2026 में दीवाली, छठ, गुरु नानक जयंती जैसे प्रमुख त्योहार
महीने में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी शामिल हैं
शहरों और राज्यों के अनुसार बैंक छुट्टियों की विस्तृत जानकारी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 का नवंबर महीना हिन्दू धर्म के अलावा सिख धर्म के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि इस महीने में दीवाली, छठ और गुरु नानक जयंती जैसे कई बड़े त्योहार आ रहे हैं। एक तरफ महीने की शुरुआत अहोई अष्टमी व्रत से हो रही है, तो दूसरी तरफ पहले 10 दिनों में ही धनतेरस, दीपावली और भाई दूज जैसे बड़े त्योहार हैं। वहीं, महीने आखिरी तारीख को त्योहार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी।
ऐसे में आइए जानते हैं कि नंबर 2026 के सभी तीज-त्योहार, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवस और बैंक की छुट्टियां, जिससे फेस्टिव सीजन एन्जॉय करने से लेकर सभी जरूरी काम तक, सभी चीजें पहले ही निपटाई जा सकें।
नवंबर महीने के तीज-त्योहार
|तारीख
|दिन
|व्रत-त्योहार
|1 नवंबर
|रविवार
|
अहोई अष्टमी
|5 नवंबर
|गुरुवार
|रमा एकादशी
|6 नवंबर
|शुक्रवार
|धनतेरस
|7 नवंबर
|शनिवार
|रूप चौदस (नरक चतुर्दशी)
|8 नवंबर
|रविवार
|दीपावली
|9 नवंबर
|सोमवार
|कार्तिक अमावस्या और गोवर्धन पूजा (अन्नकूट)
|10 नवंबर
|मंगलवार
|गोवर्धन पूजा और भाई दूज
|15 नवंबर
|रविवार
|छठ पूजा (संध्या अर्घ्य)
|18 नवंबर
|बुधवार
|अक्षय नवमी (आंवला नवमी)
|20 नवंबर
|शुक्रवार
|देवउठनी एकादशी
|24 नवंबर
|मंगलवार
|कार्तिक पूर्णिमा (देव दीपावली)
|25 नवंबर
|बुधवार
|
मार्गशीर्ष मास
|27 नवंबर
|शुक्रवार
|
संकष्ठी चतुर्थी
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवस
|तारीख
|राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवस
|1 नवंबर
|विश्व शाकाहारी दिवस
|1 नवंबर
|सभी संतों का दिन
|
1 नवंबर
|कर्नाटक स्थापना दिवस
|1 नवंबर
|हरियाणा दिवस
|2 नवंबर
|मृत आत्माओं को याद करने का दिन
|2 नवंबर
|परुमाला पेरुन्नाल
|3 नवंबर
|विश्व जेलीफिश दिवस
|3 नवंबर
|विश्व सैंडविच दिवस
|3 नवंबर
|मेलबर्न कप दिवस
|3 नवंबर
|मेलबर्न कप दिवस
|5 नवंबर
|विश्व सुनामी जागरूकता दिवस
|6 नवंबर
|युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के नुकसान को रोकने का अंतरराष्ट्रीय दिवस
|6 नवंबर
|राष्ट्रीय नाचोज दिवस
|7 नवंबर
|शिशु सुरक्षा दिवस
|7 नवंबर
|राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
|7 नवंबर
|सीवी रमन जयंती
|8 नवंबर
|लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन
|8 नवंबर
|विश्व रेडियोग्राफी दिवस
|9 नवंबर
|राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस
|9 नवंबर
|उत्तराखंड स्थापना दिवस
|9 नवंबर
|करतारपुर गलियारे का उद्घाटन
|9 नवंबर
|विश्व स्वतंत्रता दिवस
|10 नवंबर
|शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस
|10 नवंबर
|विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस
|10 नवंबर
|विश्व टीकाकरण दिवस
|11 नवंबर
|युद्धविराम दिवस
|11 नवंबर
|राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
|12 नवंबर
|विश्व उपयोगिता दिवस
|12 नवंबर
|विश्व निमोनिया दिवस
|13 नवंबर
|
विश्व दयालुता दिवस
|14 नवंबर
|बाल दिवस
|14 नवंबर
|जवाहरलाल नेहरू जयंती
|14 नवंबर
|विश्व मधुमेह दिवस
|15 नवंबर
|सड़क दुर्घटना पीड़ितों की याद का विश्व दिवस
|15 नवंबर
|झारखंड स्थापना दिवस
|15 नवंबर
|बिरसा मुंडा जयंती
|16 नवंबर
|अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस
|16 नवंबर
|राष्ट्रीय प्रेस दिवस
|17 नवंबर
|अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस
|17 नवंबर
|राष्ट्रीय मिर्गी दिवस
|18 नवंबर
|
विश्व सीओपीडी दिवस
|19 नवंबर
|
विश्व दर्शन दिवस
|19 नवंबर
|
विश्व शौचालय दिवस
|19 नवंबर
|अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस
|20 नवंबर
|विश्व बाल दिवस
|20 नवंबर
|अफ्रीका औद्योगीकरण दिवस
|21 नवंबर
|विश्व टेलीविजन दिवस
|21 नवंबर
|विश्व नमस्कार दिवस
|23 नवंबर
|फिबोनाची दिवस
|23 नवंबर
|राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस
|23 नवंबर
|राष्ट्रीय काजू दिवस
|24 नवंबर
|गुरु नानक देव जयंती
|24 नवंबर
|लाचित दिवस
|25 नवंबर
|महिलाओं के खिलाफ हिंसा खत्म करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस
|26 नवंबर
|राष्ट्रीय दुग्ध दिवस
|26 नवंबर
|संविधान दिवस
|26 नवंबर
|धन्यवाद दिवस
|27 नवंबर
|ब्लैक फ्राइडे
|28 नवंबर
|लाल ग्रह दिवस
|29 नवंबर
|फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस
बैंक की छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|त्योहार / अवसर
|शहर / राज्य
|1 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
|8 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|
पूरे देश में
|9 नवंबर
|सोमवार
|गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस
|
जयपुर, कानपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, गंगटोक, इम्फाल, अगरतला और भोपाल
|10 नवंबर
|मंगलवार
|दिवाली (बलिप्रतिपदा), विक्रम संवत नव वर्ष
|
देहरादून, गंगटोक, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, बेलापुर और बेंगलुरु
|11 नवंबर
|बुधवार
|भाई दूज, लक्ष्मी पूजा, चित्रगुप्त जयंती
|
शिमला, कानपुर, कोलकाता, गंगटोक, इम्फाल और लखनऊ
|13 नवंबर
|शुक्रवार
|वांगला महोत्सव
|
शिलांग (मेघालय)
|14 नवंबर
|दूसरा शनिवार
|
मासिक बैंक अवकाश
|पूरे देश में
|15 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|
पूरे देश में
|16 नवंबर
|सोमवार
|छठ पूजा
|
पटना (बिहार) और रांची (झारखंड)
|20 नवंबर
|शुक्रवार
|इगास-बग्वाल
|देहरादून (उत्तराखंड)
|22 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|
पूरे देश में
|23 नवंबर
|सोमवार
|सेंगत कुत्स्नेम
|शिलांग
|24 नवंबर
|मंगलवार
|गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा
|
दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य
|27 नवंबर
|शुक्रवार
|कनकदास जयंती
|
बेंगलुरु (कर्नाटक)
|28 नवंबर
|चौथा शनिवार
|मासिक बैंक अवकाश
|पूरे देश में
|29 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|पूरे देश में
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