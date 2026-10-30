Diwali 2026: दीवाली पर शॉपिंग करते समय इन 7 बातों का रखें ध्यान, वरना बजट बिगड़ते नहीं लगेगी देर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नए कपड़े, घर की सजावट का सामान, मिठाइयां और दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स, इन सब की शॉपिंग करते-करते अक्सर पता ही नहीं चलता कि कब हमारा बजट पार हो गया। त्योहार की खुशी में पैसे खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी-सी समझदारी न दिखाई जाए, तो महीने के आखिर में परेशानी हो सकती है।

आइए, जान लीजिए कि अपनी दीवाली को खुशहाल रखने के लिए, शॉपिंग करते समय आपको किन 7 आसान बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक पक्का बजट बनाएं शॉपिंग पर निकलने से पहले या ऑनलाइन ऐप खोलने से पहले, यह तय कर लें कि आपको कुल कितने पैसे खर्च करने हैं। अपने बजट को अलग-अलग हिस्सों में बांट लें- जैसे कपड़ों के लिए कितना, सजावट के लिए कितना और गिफ्ट्स के लिए कितना। इससे आपको पता रहेगा कि आपकी लिमिट क्या है।

घर से शॉपिंग लिस्ट बनाकर ही निकलें बाजार की चकाचौंध में अक्सर हम वह सामान भी खरीद लेते हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। इस फिजूलखर्ची से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक लिस्ट बनाएं। जो सामान लिस्ट में है, सिर्फ वही खरीदें। यह आदत आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी।

'बम्पर सेल' और 'ऑफर्स' के जाल से बचें त्योहारों के समय 'बाय 1 गेट 1 फ्री' या 'फ्लैट 50% ऑफ' जैसे बोर्ड हर जगह नजर आते हैं। यह सच है कि सेल में फायदा होता है, लेकिन कई बार कंपनियां पुराने या कम बिकने वाले सामान को निकालने के लिए ऐसे ऑफर देती हैं। कोई भी सामान सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि उस पर डिस्काउंट है, बल्कि इसलिए खरीदें क्योंकि आपको उसकी जरूरत है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन कीमतों की करें तुलना आजकल कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे ऑनलाइन और लोकल मार्केट, दोनों जगह चेक करना समझदारी है। कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कपड़े शोरूम में महंगे मिलते हैं, वे ऑनलाइन सेल में काफी सस्ते मिल जाते हैं। वहीं, दीये, रंगोली और सजावट का सामान लोकल मार्केट में ज्यादा सस्ता और अच्छा मिलता है।

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभलकर करें त्योहारों पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत सारे रिवॉर्ड और कैशबैक देती हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कार्ड स्वाइप करते समय हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसका बिल अगले महीने भरना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतना ही खर्च करें जितना आप आसानी से चुका सकें। वरना आप बेवजह के ब्याज और कर्ज में फंस सकते हैं।

थोक में करें गिफ्ट्स की खरीदारी दीवाली पर हमें अपने दोस्तों, पड़ोसियों और ऑफिस के साथियों को गिफ्ट देने होते हैं। अगर आप सबके लिए अलग-अलग गिफ्ट खरीदने के बजाय, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट्स के डिब्बे थोक मार्केट से एक साथ खरीद लें, तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है।

आखिरी समय की जल्दबाजी से बचें दीवाली से ठीक एक या दो दिन पहले शॉपिंग करने से हमेशा बचना चाहिए। आखिरी मिनट पर न तो आपको अच्छी वैरायटी मिलती है और न ही मोलभाव करने का मौका। दुकानदार भी मजबूरी का फायदा उठाकर सामान महंगे दाम पर बेचते हैं। इसलिए अपनी शॉपिंग कुछ दिन पहले ही इत्मीनान से पूरी कर लें।