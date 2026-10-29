दीवाली की सफाई में बेकार समझकर न फेंकें ये 6 चीजें, Home Decor में आ सकती हैं बड़े काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली की सफाई के दौरान अक्सर हम कई पुरानी चीजों को कबाड़ समझकर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि थोड़ी-सी क्रिएटिविटी के साथ आप इन बेकार दिखने वाली चीजों से अपने घर को नया लुक दे सकते हैं?

जी हां, आइए जानते हैं ऐसी 6 चीजों के बारे में जिन्हें आपको इस बार फेंकने से पहले जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। कांच की पुरानी बोतलें जैम या कॉफी की खाली कांच की बोतलों को साफ करके आप बेहतरीन फ्लावर वास बना सकते हैं। इन पर ऐक्रेलिक पेंट या जूट की डोरी लपेटकर और इनमें फेयरी लाइट्स डालकर इन्हें लिविंग रूम की शान बनाया जा सकता है।

पुरानी साड़ियां और दुपट्टे रंग-बिरंगी पुरानी साड़ियों या गोटा-पट्टी वाले दुपट्टों का इस्तेमाल कुशन कवर, खूबसूरत पर्दे या डाइनिंग टेबल रनर बनाने के लिए करें। ये आपके घर को एक शानदार और ट्रेडिशनल फेस्टिव लुक देते हैं। टूटे हुए सिरेमिक कप और मग जिन खूबसूरत कप या मग्स का किनारा या हैंडल टूट गया है, उन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। इन्हें छोटे इनडोर प्लांट्स जैसे मनी प्लांट या सक्यूलेंट लगाने के लिए छोटे और आकर्षक गमलों के रूप में इस्तेमाल करें।

लकड़ी की पुरानी सीढ़ी अगर आपके घर में लकड़ी की कोई पुरानी सीढ़ी है, तो उसे हल्का सा सैंडपेपर से घिसकर पेंट कर लें। इसे बालकनी या कमरे के कोने में रखकर एक शानदार विंटेज बुकशेल्फ या प्लांट स्टैंड की तरह यूज करें।

मजबूत कार्डबोर्ड के डिब्बे जूतों या ऑनलाइन शॉपिंग से मिले मजबूत डिब्बों पर कलरफुल रैपिंग पेपर या पुराना फैब्रिक चिपकाकर उन्हें अट्रैक्टिव स्टोरेज बॉक्स में बदलें। अलमारी को मैनेज रखने या मैगजीन सहेजने में ये बहुत काम आते हैं। पिछले साल के मिट्टी के दीप पुराने दीयों को फेंकने के बजाय उन्हें अच्छी तरह पानी से धोकर सुखा लें और चमकीले रंगों से पेंट करें। इनमें मोम पिघलाकर और थोड़ा-सा एसेंशियल ऑयल डालकर आप नई सेंटेड कैंडल्स तैयार कर सकते हैं।