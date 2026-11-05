घर में बच्चे और बुजुर्ग हों, तो दीवाली की सजावट में न करें ये लापरवाही; खुशियों में नहीं पड़ेगी कोई खलल
अगर आपके घर में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, तो दीवाली पर सजावट के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर लोगों में पूरे घर को सजाने का उत्साह अलग ही होता है, लेकिन अगर आपके घर में नन्हें-मुन्ने बच्चे और बुजुर्ग दोनों हैं, तो सजावट करते समय उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
जी हां, थोड़ी-सी सावधानी आपकी दीवाली की खुशियों को दोगुना कर सकती है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कुछ आसान और स्मार्ट डेकोरेशन टिप्स।
दीये और मोमबत्तियां सही जगह पर रखें
दीयों के बिना दीवाली अधूरी है, लेकिन इन्हें कभी भी फर्श पर या ऐसी जगह न रखें जहां बच्चों के हाथ आसानी से पहुंच जाएं। दीयों को पर्दों, सोफे और दरवाजों से दूर किसी ऊंची मेज या शेल्फ पर सजाएं। आप बड़े बाउल में पानी डालकर फ्लोटिंग दीये का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और पूरी तरह सुरक्षित होते हैं।
बिजली के तारों को रास्ते से हटाएं
रंग-बिरंगी लाइटों और लड़ियों से घर जगमगा उठता है, लेकिन इनके तार अक्सर फर्श पर फैले रहते हैं। इन तारों में पैर उलझकर घर के बुजुर्ग या बच्चे गिर सकते हैं। इसलिए, सभी तारों को दीवार के किनारे टेप से अच्छी तरह सेट कर दें। कोई भी तार कटा-फटा न हो और प्लग सुरक्षित तरीके से लगे हों, इसका खास ध्यान रखें।
इको-फ्रेंडली और सेफ रंगोली बनाएं
रंगोली बनाते समय केमिकल वाले पक्के रंगों का इस्तेमाल करने से बचें। छोटे बच्चे अक्सर फर्श पर खेलते हुए अपने हाथ मुंह में डाल लेते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। इसके बजाय गेंदे और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों, हल्दी या चावल के इस्तेमाल से ईको-फ्रेंडली रंगोली बनाएं। यह भी ध्यान रखें कि रंगोली घर के बिल्कुल बीचों-बीच या चलने वाले रास्ते पर न हो, ताकि किसी का पैर फिसलने का डर न रहे।
एलईडी लाइट्स का करें स्मार्ट यूज
धुआं करने वाली या बहुत तेज खुशबू वाली मोमबत्तियों से घर के बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी या एलर्जी हो सकती है। घर के अंदर रोशनी करने के लिए बैटरी से चलने वाले छोटे एलईडी दीयों का इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल असली दीयों जैसे ही झिलमिलाते हैं और इनसे आग लगने या धुएं का कोई भी खतरा नहीं होता।
ऐसी ही कुछ बातों का ध्यान रखकर, आप अपनी दीवाली की सजावट को शानदार बनाने के साथ-साथ पूरे परिवार की सेफ्टी का भी ख्याल रख सकते हैं।
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