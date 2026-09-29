'डोरेमोन' के नोबिता बन गए चीन के बच्चे! एग्जाम की टेंशन मिटाने के लिए खा रहे हैं 'किताबें और पेपर'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको डोरेमोन कार्टून का वो सीन याद है, जिसमें नोबिता अपनी नोटबुक खा जाता है, ताकि एग्जाम के समय उसे सब याद रहे? अब अगर हम कहें कि ऐसा ही कुछ चीन में सचमुच हो रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल, चीन में बच्चे किताबों और परीक्षा के पेपर को चबाकर खा रहे हैं।

जी हां, पहली नजर में देखने में लगता है कि वो किताब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने स्टडी मटीरियल को खा रहे होते हैं। इसे एडिबल होमवर्क का नाम दिया गया है। आइए जानें बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन बच्चों के माता-पिता इन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे।

क्या है एडिबल होमवर्क? असल में ये एक स्नैक है, जो चावल से बनी बेहद पतली कागज जैसी शीट से तैयार किया जाता है। इन शीट्स को बिल्कुल असली किताबों, वर्कबुक्स, एग्जाम पेपर्स, डिक्शनरी और यहां तक कि मेरिट सर्टिफिकेट्स की तरह छापा जा रहा है।

इन्हें बेचने वाले दुकानदारों का दावा है कि ये बच्चों की मेंटल स्ट्रेस को कम करने वाला एक स्नैक है। कुछ विक्रेता ये भी दावा करते हैं कि इसे खाने से बच्चे पढ़ाई में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए ये एडिबल होमवर्क बच्चों के बीच काफी मशहूर हो रहा है और माता-पिता भी बच्चों को किताब खाने पर डांट नहीं रहे।