लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी कोई हरियाणवी भाषा में बात करता है, तो उसका बेबाक, जोशीला और ठेठ अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो गुस्से में हो या डांट रहा हो। वहीं, दूसरी तरफ इसके लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर तन-मन दोनों ही खुशी से झूमने लगें।

इन दिनों खूब पसंद किया जा रहा ‘बिन बालम ना कदर लुगाई के' लोकगीत भी कुछ ऐसा ही है, जो सुनने पर पर तो हास्य लगता है, पर इसका तीखा कटाक्ष किसी को भी सोचने मजबूर कर दे। कुछ लाइनों में बहु ने बताई अपने मन की बात पुरुष प्रधान समाज की सच्चाई को इस गीत में एक बहु ने बड़ी ही खूबसूरती से गाकर बताया है। जब बहु कहती है कि ‘शरण दे नाई के, बिन बालम ना कदर लुगाई के’ तो वो यहां अपना दु:ख जाहिर कर रही होती है कि एक महिला की जिंदगी में अगर उसका पति न हो तो उसकी कोई पहचान या कदर नहीं, उसे कोई नहीं पूछता। दरअसल, यह पंक्तियां समाज पर तंज कसती हैं कि पति के बगैर समाज में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं।

मजाकिया अंदाज में सास की बुराई जहां पहली लाइन समाज पर तीखा कटाक्ष है, वहीं दूसरी लाइन में सास की जी भरकर बुराई सुनने को मिलती है। इन लाइनों पर नजर डालें: ‘मेरी सास के 9-10 बेटे मेरी समझ का एक नहीं कोई लंगड़ा से कोई लूला से मेरी पसंद का एक नहीं’। आपको नहीं लगता कि यहां बहु अपना स्टैंडर्ड बता रही है और कहना चाह रही है कि उसे बेयर मिनिमम में एडजस्ट करना पड़ रहा है? तभी गायिका बिना किसी झिझक के हंसी-मजाक की आड़ में बता रही है कि इतने बेटे होने के बावजूद कोई भी उसके लायक नहीं।