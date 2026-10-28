Karwa Chauth पर बीवी को देने के लिए ये 5 गिफ्ट्स हैं वैल्यू-फॉर-मनी, कम बजट में कराएंगे स्पेशल फील

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवाचौथ का त्योहार हर पति-पत्नी के लिए बहुत खास होता है। इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में, हर पति का भी यह फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी को कोई प्यारा-सा तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाए।

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो इस साल 29 अक्टूबर को मनाए जा रहे करवाचौथ के मौके पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हां, प्यार की गहराई पैसों से नहीं मापी जाती।इस आर्टिकल में हम 5 ऐसे 'वैल्यू-फॉर-मनी' गिफ्ट आइडियाज लेकर आए हैं, जो कम खर्च में भी आपकी पत्नी को बेहद खास होने का एहसास कराएंगे।

कस्टमाइज्ड जूलरी सोने या हीरे के गहने भले ही महंगे हों, लेकिन आजकल पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड जूलरी का बहुत ट्रेंड है। आप अपनी पत्नी के नाम के शुरुआती अक्षर वाला पेंडेंट, कोई खास मैसेज उकेरी हुई रिंग या फिर एक सुंदर सा रोज-गोल्ड ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हैं। यह आपके बजट में भी आसानी से फिट हो जाएगा और उन्हें एक खूबसूरत पर्सनल टच भी देगा।

ट्रेंडी हैंडबैग या स्टाइलिश क्लच हैंडबैग महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरत और उनके फैशन का अहम हिस्सा होता है। आप किसी अच्छे ब्रांड का ट्रेंडी टोट बैग या फिर पार्टियों में ले जाने के लिए एक शानदार क्लच उन्हें तोहफे में दे सकते हैं। यह एक बेहद यूजफुल गिफ्ट है, जिसे वे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगी।

स्किनकेयर या सेल्फ-केयर हैम्पर अक्सर घर और परिवार की जिम्मेदारी निभाते-निभाते महिलाएं खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। इस करवाचौथ आप उन्हें उनके पसंदीदा कॉस्मेटिक ब्रांड का एक स्किनकेयर किट गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें उनके फेवरेट लोशन, सीरम, फेस मास्क या लिपस्टिक शामिल कर सकते हैं। यह गिफ्ट उन्हें बताएगा कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं।

बजट स्मार्टवॉच अगर आपकी पत्नी को नई तकनीक पसंद है या वे अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहती हैं, तो स्मार्टवॉच एक बेहतरीन ऑप्शन है। आजकल बाजार में बहुत ही कम कीमत में शानदार फीचर्स, हार्ट-रेट मॉनिटर और खूबसूरत डिजाइन वाली स्मार्टवॉच उपलब्ध हैं। यह उनके लिए एक स्टाइलिश और स्मार्ट तोहफा साबित होगा।

यादों से सजा पर्सनलाइज्ड फोटो लैंप कुछ गिफ्ट्स की कोई कीमत नहीं होती क्योंकि वे सीधे दिल को छू जाते हैं। आप अपनी और अपनी पत्नी की कुछ सबसे खूबसूरत, पुरानी और यादगार तस्वीरों को इकट्ठा करके एक फोटो लैंप या एक लकड़ी का शानदार फोटो ब्लॉक बनवा सकते हैं। बेडरूम में जब भी यह लैंप जलेगा, तो आपके प्यार की मीठी यादें एकदम ताजा हो जाएंगी।