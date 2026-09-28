दिल्ली में 64 कुत्ते लड़ रहे चुनाव! वोट देकर चुन रहे लोग अपना फेवरेट ‘गोलू-मोलू’ डॉग

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इस दिनों एक अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में चुनावी दौर के बीच आजकल एक बेहद अनोखा, प्यारा और खुशनुमा चुनावी बुखार छाया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों यहां राजनेताओं और रैलियों की जगह, 64 गोल-मटोल और प्यारे कुत्ते चुनाव लड़ रहे हैं।

इन दिनों इंटरनेट पर इन कुत्तों के बीच 'शहर के सबसे मोटे और प्यारे कुत्ते' का खिताब जीतने की होड़ मची है। खास बात यह है कि यह कोई आम डॉग शो नहीं, बल्कि एक ऐसा मजेदार डिजिटल चुनावी मुकाबला है, जिसने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा दी है।

मोटे कुत्ते के खिताब के लिए मची होड़ जितना दिलचस्प ये मुकाबला है, उतना ही मजेदार इसका नाम है। इस ऑनलाइन मुकाबले का नाम 'Fat Dogs of Delhi' रखा गया है। इतना ही नहीं इंस्टाग्राम पर इसी नाम से एक खास पेज भी बनाया गया है, जो अब शहर के पालतू और प्यारे स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक मजेदार मंज बन गया है।

कहां से आया यह कॉम्पिटिशन? असल में यह प्रतियोगिता अमेरिका के अलास्का में होने वाले मशहूर 'फैट बियर वीक' से प्रेरित है। इस प्रतियोगिता के तहत लोग वोट देकर सबसे मोटे भालू को चुनते हैं। इसी की तर्ज पर, 24 सितंबर से दिल्ली में यह ऑनलाइन डॉग शो शुरू हुआ और इसमें दिल्ली-एनसीआर के 64 कुत्तों को शामिल किया गया। लोगों ने अपने-अपने इलाकों के कुत्तों की प्यारी तस्वीरें, नाम और बाकी की जानकारी भेजकर उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाया है।