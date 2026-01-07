Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कम लागत में बालकनी गार्डन को बनाना है खूबसूरत? तो अपनाएं 10 किफायती टिप्स

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:35 AM (IST)

    शहरों में छोटी-सी बालकनी को हरा-भरा और खूबसूरत बनाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए। कम लागत में भी आप अपनी बालकनी को काफी अच्छी तरह सजा सकत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऐसे बनाएं अपने बालकनी गार्डन को खूबसूरत (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल शहरों में सीमित जगह के कारण लोग बालकनी गार्डन बनाकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।

    जबकि सच यह है कि थोड़ी क्रिएटिविटी और सही प्लानिंग से आप अपनी बालकनी को खूबसूरत और सुकूनभरी जगह बना सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत में। फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं कुछ आसान और किफायती उपायों के बारे में।

    Balcony Garden (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    कम पैसों में बालकनी को कैसे बनाएं खूबसूरत?

    • पुराने गमलों का री-यूज- नए गमले खरीदने की जगह पुराने डिब्बे, बाल्टी, बोतलें या टिन का इस्तेमाल करें। इन्हें अच्छे से धोकर रंग-बिरंगे पेंट से सजाएं और आकर्षक प्लांटर में बदल दें।
    • वर्टिकल गार्डन बनाएं- जगह बचाने और बालकनी को हरा-भरा बनाने के लिए वर्टिकल गार्डन लगाएं। आप पुरानी लकड़ी की पट्टियों, क्रेट्स या शू-रैक का इस्तेमाल करके पौधे दीवार पर सजा सकते हैं।
    • हैंगिंग पॉट्स का इस्तेमाल- छोटे-छोटे पौधों के लिए प्लास्टिक की बोतलों या नारियल के खोल को हैंगिंग पॉट्स में बदलें। ये न सिर्फ किफायती हैं, बल्कि आपके गार्डन को यूनिक लुक देंगे।
    • लो-कॉस्ट लाइटिंग- महंगी लाइट्स के जगह फेयरी लाइट्स या सोलर लाइट्स यूज करें। ये कम बिजली खाती हैं और रात को बालकनी का माहौल बेहद खूबसूरत बना देती हैं।
    • DIY गार्डन डेकोर- मार्केट से सजावटी आइटम्स लाने की बजाय खुद छोटे-छोटे डेकोरेशन बनाएं। जैसे कि पत्थरों को पेंट करके गार्डन स्टोन्स बनाना या लकड़ी के टुकड़ों से मिनी शोपीस तैयार करना।
    • कम मेंटेनेंस वाले पौधे चुनें- ऐसे पौधे लगाएं जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो,जैसे कि मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा, तुलसी और स्पाइडर प्लांट। ये हवा भी शुद्ध करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं।
    Balcony Garden (2)
     
    (Picture Courtesy: Freepik)
    • पुराने फर्नीचर का इस्तेमाल- नई कुर्सी या टेबल खरीदने की जगह पुराने फर्नीचर को पॉलिश कर लें। चाहें तो लकड़ी के क्रेट्स से बैठने की जगह तैयार करें। इससे कॉस्ट भी बचेगी और गार्डन को रस्टिक लुक मिलेगा।
    • जड़ी-बूटियां और किचन गार्डन- धनिया, पुदीना, मेथी या हरी मिर्च जैसे पौधे खुद उगाएं। यह न केवल आपकी बालकनी को सुंदर बनाएंगे, बल्कि रोजमर्रा के खाने में भी रिफ्रेशमेंट जोड़ेंगे।
    • रंगीन फैब्रिक का इस्तेमाल- प्लास्टिक के महंगे कवर की बजाय रंगीन कपड़े से कुशन और छोटे पर्दे लगाएं। इससे कम खर्च में ही आपकी बालकनी जीवंत और अट्रैक्टिव दिखेगी।
    • रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग- प्लास्टिक की बोतलें, पुराने टायर, टूटे हुए बर्तन,इन सबको पेंट और क्रिएटिविटी से सुंदर प्लांटर में बदल सकते हैं। यह सबसे सस्ता और टिकाऊ उपाय है।