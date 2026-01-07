कम लागत में बालकनी गार्डन को बनाना है खूबसूरत? तो अपनाएं 10 किफायती टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल शहरों में सीमित जगह के कारण लोग बालकनी गार्डन बनाकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि गार्डनिंग के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।

जबकि सच यह है कि थोड़ी क्रिएटिविटी और सही प्लानिंग से आप अपनी बालकनी को खूबसूरत और सुकूनभरी जगह बना सकते हैं, वो भी बहुत कम लागत में। फिर देर किस बात कि आइए जानते हैं कुछ आसान और किफायती उपायों के बारे में।