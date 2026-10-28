रोज सुबह थकान और आलस से होती है शुरुआत? नींद पूरी होने के बाद भी हो सकती हैं ये वजहें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह नींद से जागने के बाद बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। बार-बार अलार्म घड़ी बंद कर थोड़ा और सो लेना चाहते हैं। पर्याप्त नींद लेने के बाद भी सिर भारी रहता है या उनींदापन व आलस्य घेरे रहता है, तो सामान्य नहीं है।

सात-आठ घंटे की नींद के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती है तो आपको कुछ आदतों को लेकर सतर्क होना होगा, जैसे लंबे समय तक बैठे रहना, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, शारीरिक गतिविधि से बचना, तनाव से निपटने के लिए धूमपान, अल्कोहल का सेवन आदि। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आज की जीवनशैली का ऐसा हिस्सा बन गयी हैं कि आपको इनसे दूर रहना कठिन लग सकता है, पर यही वे कारण हैं जो थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन व तनाव में बढ़ोत्तरी या उचित ध्यान न देने पर अक्सर जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों के रूप में सामने आ रही हैं।

कैसी है आपकी नींद आठ घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप सुबह उठकर अच्छा, तरोताजा महसूस करें। ऐसे में शोरगुल वाले माहौल, असुविधाजनक बिस्तर, सोने का समय अनियमित रहना, सोने से पहले कैफीन व स्क्रीन टाइम और कसरत करने जैसी आदतें आपकी नींद में बाधक बन सकती हैं। इनसे दूरी बनाएं ताकि नींद पूरी हो और गुणवत्तापूर्ण भी हो।

शरीर में पानी की कमी तो नहीं यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आप जितना तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं उससे अधिक खो देते हैं। रात के समय शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पसीना आना, यूरिन आना, गर्मी या बीमारी शरीर के जल स्तर को तेजी से कम कर सकती है। बहुत हल्का पीला या साफ यूरिन है तो यह संकेत है कि आप पर्याप्त पानी का सेवन कर रहे हैं।

पोषण की कमी अगर आप अक्सर अपना पसंदीदा खाना ही खाना चाहते हैं तो इसमें एक जोखिम हो सकता है। यह है संतुलित आहार की कमी। शरीर को पूरा पोषण न मिलने से भी दिन भर उबासी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। यह अक्सर बिटामिन बी 12, विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, जिससे आपको थकान या कमजोरी लग सकती है।

सीमित शारीरिक सक्रियता शारीरिक निष्क्रियता व नींद का गहरा रिश्ता है। यदि आप कसरत से दूरी बरतते हैं या कम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो रात की नींद की गुणवत्ता भी कम होगी और दिन भर सुस्ती बनी रह सकती है। प्रयास करें कि रोजाना 150 मिनट व्यायाम करें। योग व ध्यान को भी इसमें शामिल करें।

तनाव का स्वस्थ प्रबंधन तनाव से नींद भी कम आती है या नहीं के बराबर होती है। ऐसे में आपका प्रयास होना चाहिए कि तनाव का स्वस्थ प्रबंधन करें। जैसे, सुंबह उइकर वाक करें, संगीत सुनें, पसंदीदा कार्यों में भाग लें। यदि तनाव कम न हो तो विशेषज्ञ से मिलकर उनके बताए हुए दिशानिर्देशों का पालन करें।

थकान को न करें अनदेखा डॉ. हर्षल साल्वे, (जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ, एम्स, नई दिल्ली), कहती हैं कि थकान या ऊर्जा में कमी ऐसी चीज है जो अक्सर अनदेखा हो जाती हैं। जीवनशैली ऐसी हो गयी है कि जब तक कोई विशेष समस्या या बीमारी नहीं होती लोग गंभीर नहीं होते। जबकि यह बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है। देर रात भोजन करना, भोजन में पोषण का अभाव, नींद पूरी न होना, शारीरिक सक्रियता का अभाव ये ऐसी चीजें हैं, जो एकदूसरे से जुड़ी हुई हैं।