हाथ कटे, जल जाए या मोच आ जाए तो सबसे पहले क्या करें? फर्स्ट एड के ये नियम आएंगे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर में काम करते हुए आय दिन हाथ कटना, जलना या मोच आना बेहद आम बात है, पर इन समस्याओं का समय पर इलाज न करना आम नहीं। वहीं, पहले से फर्स्ट एड बॉक्स रखा हो तो चोट या घाव को बढ़ने से तुरंत रोका जा सकता है।

पर कुछ ओग फर्स्ट एड रखने के बाद भी उससे सही ढंग से उपचार करना नहीं जानते, जबकि यही सबसे जरूरी शर्त है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं फर्स्ट एड से किस तरह की चोट या घाव पर कौन सा इलाज करना सही है।

तेल या भाप से जलने पर क्या करें? अगर खाना बनाते समय गर्म तेल या भाप से आप जल जाएं तो सबसे पहले आपको पानी से बिना देरी किए धोना है। ध्यान रखें कि तुरंत बर्फ नहीं लगानी है, इसकी जगह एलोवेरा जेल या कूलिंग जेल अप्लाई करें। इसमें भी अगर जलने से हाथ या प्राइवेट पार्ट पर फफोले हो गए हैं, तब घर पर उपचार करने के बजाय डॉक्टर को दिखाएं।

मोच और फ्रैक्चर के समय क्या करें? सामान्य मोच आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए RICE फॉर्मूला यानी आराम, बर्फ की पट्टी, कंप्रेशन और उस हिस्से को ऊपर उठाने वाले एलिवेशन को फॉलो करना है। यह तरीका मोच में तुरंत आराम देने में मददगार है। वहीं बात रही कि डॉक्टर के पास जाएं तो हड्डी पर गहरी चोट, बिना किसी मूवमेंट के भी असहनीय दर्द और पेनकिलर खाने के बाद भी राहत न मिलने पर संपर्क करना जरूरी है।

कट लगने पर क्या करें? रसोई में काम करते समय छोटे-मोटे कट लग जाना हर दूसरे दिन की समस्या है। जैसे ही चोट लगे तो उसे पानी से धोने की जगह किसी साफ कपड़े से जोर से दबाकर रखना है। इसके बाद ही पानी से धोकर एंटी-बायोटिक लगाएं। डॉक्टर से तब संपर्क करें, जब कट बहुत ज्यादा गहरा हो और खून नहीं रुक रहा हो या फिर कांच फस जाए।