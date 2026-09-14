‘बस एक बाइट और...’ कहते-कहते थक जाते हैं आप? खाने में नखरे करने वाले बच्चों की ग्रोथ पर ऐसा पड़ता है असर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के पीछे खाने की थाली लेकर भागना भारत के लगभग हर घर की कहानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाने में होने वाली यही आनाकानी बच्चों के शारीरिक विकास को रोक सकती है?

'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे' के ताजा आंकड़े माता-पिता की इसी चिंता को सच साबित करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 29.3% बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से छोटा है, जबकि 31.8% बच्चे अंडरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं।

बच्चों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए ग्लोबल हेल्थकेयर कंपनी 'एबट' ने एक खास रिसर्च की है, जिसके नतीजे हर माता-पिता को राहत दे सकते हैं। (Image Source: AI-Generated) कैसे हुई यह खास रिसर्च? यह स्टडी 3 से 6 साल के उन 223 भारतीय बच्चों पर की गई, जो खाना खाने में बहुत नखरे करते थे और जिनमें कुपोषण का खतरा मंडरा रहा था। छह महीने तक चले इस ट्रायल में बच्चों को दो अलग-अलग समूहों में रखा गया। पहले समूह के बच्चों को केवल पौष्टिक खानपान की सलाह दी गई। वहीं, दूसरे समूह को डाइट चार्ट के साथ-साथ एक ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी पीने को दिया गया।