किडनी के मरीज ध्यान दें! प्रेग्नेंसी में जरा-सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, पढ़ें डॉक्टर की सलाह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिन महिलाओं को किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, उनके लिए प्रेग्नेंसी का दौर 'विशेष सावधानी' बरतने का होता है। यह समझना बेहद जरूरी है कि किडनी की बीमारी का असर सिर्फ मां की सेहत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु के विकास को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, इस नाजुक दौर में सही जानकारी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। आइए, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग में कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. भानु मिश्रा से जानते हैं इस बारे में।

(Image Source: Freepik) रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी हमारी किडनी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो प्रेग्नेंसी शरीर पर एक्स्ट्रा दबाव डाल सकती है।

डॉक्टर की मानें, तो किडनी की बीमारी से जूझ रही महिलाओं में इस समय कुछ समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, जैसे: हाई ब्लड प्रेशर

प्री-एक्लेमप्सिया

एनीमिया (खून की कमी)

समय से पहले डिलीवरी

बच्चे का वजन कम होना यह जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि किडनी की बीमारी किस स्टेज पर है, ब्लड प्रेशर कितना है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा क्या है।

पहले से प्लानिंग करें अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो गर्भधारण करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक ओब्स्टेट्रिशियन आपकी किडनी की जांच करके यह बता सकते हैं कि इस समय गर्भधारण करना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं।

दवाओं में बदलाव: किडनी और बीपी की कई दवाएं शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए, डॉक्टर गर्भावस्था से पहले आपकी दवाइयां बदल सकते हैं ताकि बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रेग्नेंसी के दौरान देखभाल प्रेग्नेंसी के पूरे 9 महीनों के दौरान लगातार मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसमें शामिल हैं: नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच

ब्लड और यूरिन टेस्ट

बच्चे के विकास को देखने के लिए सोनोग्राम अगर आपको डायबिटीज है, तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना और स्वस्थ खान-पान अपनाना कई समस्याओं को कम कर सकता है। कुछ मामलों में, गहन निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।