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बढ़ते बच्चों के लिए मूंगदाल किसी सुपरफूड से कम नहीं, प्रोटीन से हड्डियों तक पहुंचाएगी सभी जरूरी पोषक तत्व

By Meenakshi NaiduEdited By: Shweta Chauhan
Published: Tue, 29 Sep 2026 05:45 PM (IST)

बढ़ते बच्चों के सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है।

बढ़ते बच्चों के लिए मूंगदाल के फायदे (Image Source: AI Generated)

बढ़ते बच्चों के लिए मूंगदाल के फायदे (Image Source: AI Generated)

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ते बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। बढ़ती उम्र में बच्चों को ऐसा भोजन चाहिए जो हल्का भी हो और पोषण से भरपूर भी। मूंगदाल एक ऐसा ही सुपरफूड है, जिसे आयुर्वेद में भी बहुत गुणकारी माना गया है। 

यह न सिर्फ आसानी से पच जाती है, बल्कि बच्चों के शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी देती है। यही कारण है कि बढ़ते बच्चों के लिए मूंगदाल किसी वरदान से कम नहीं मानी जाती।तो आइए विस्तार से जानते हैं मूंगदाल के फायदों के बारे में 

प्रोटीन से भरपूर

मूंगदाल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो बच्चों की मसल्स, स्किन और शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बढ़ते बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है,और मूंगदाल इसका सबसे हल्का और हेल्दी सोर्स है।

पचने में आसान

मूंगदाल अन्य दालों की तुलना में बहुत हल्की होती है और जल्दी पच जाती है। छोटे बच्चों या जिन बच्चों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, उनके लिए मूंगदाल बहुत फायदेमंद रहती है। यह पेट में गैस, अपच और भारीपन की समस्या भी नहीं होने देती।

दिमाग के विकास में सहायक

मूंगदाल में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो बच्चों के मस्तिष्क विकास और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

इम्यूनिटी मजबूत बनाती है

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मूंगदाल में जिंक और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। 

हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद

मूंगदाल में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं, जो बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बढ़ती उम्र में हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है।

वजन संतुलित रखने में मददगार

मूंगदाल हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत दुबले होते हैं।वहीं, जो बच्चे ज्यादा वजन की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनके लिए मूंगदाल हल्का और कम फैट वाला भोजन है, जिससे वजन संतुलित रहता है।

कई तरह से बना सकते हैं मूंगदाल

बच्चों को मूंगदाल अलग-अलग तरीके से खिलाई जा सकती है, जैसे कि मूंगदाल खिचड़ी, मूंगदाल चीला, मूंगदाल सूप, मूंगदाल दाल, अंकुरित मूंग सलाद और मूंगदाल लड्डू। इस तरह बच्चे स्वाद के साथ पोषण भी ले लेते हैं।