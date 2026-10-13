बच्चा हाइपरएक्टिव होगा या शांत? जन्म से पहले ही गर्भ में मिल जाता है ये बड़ा इशारा, वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट

प्रेट्र, नई दिल्ली। गर्भावस्था के दौरान मां की सेहत का सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में 'प्लेसेंटा' की स्थिति आपके बच्चे में एडीएचडी (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसआर्डर) के खतरे को बढ़ा सकती है? जी हां, अमेरिका में हुई एक नई स्टडी ने इस बात का चौंकाने वाला खुलासा किया है।

रिसर्च में क्या सामने आया? अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में पाया है कि प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर का स्तर कम हो जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे में एडीएचडी का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाता है। पीएलजीएफ गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा की अच्छी सेहत को मापने का एक बेहद महत्वपूर्ण बायोमार्कर है।

गर्भ में ही शुरू हो जाता है दिमागी विकास आयोवा विश्वविद्यालय में प्रसूति एवं स्त्री रोग और मनोचिकित्सा की सहायक प्रोफेसर और शोधकर्ता सेरेना गुमुस्लोग्लू ने इस शोध के बारे में अहम जानकारी दी है। उनका कहना है, “यह अध्ययन इस प्रमाण को और मजबूत करता है कि मस्तिष्क के विकास से जुड़े जोखिम गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं।”

इस स्टडी से यह भी संकेत मिलता है कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास को सही आकार देने में प्लेसेंटा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रोफेसर सेरेना के अनुसार, मां की सेहत और पीएलजीएफ जैसे कारक हमें यह समझने में काफी मदद कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे का दिमाग किस तरह से विकसित हो रहा है।