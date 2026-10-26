निमोनिया का बैक्टीरिया शरीर में कैसे फैलाता है अपना टॉक्सिन? वैज्ञानिकों ने खोजा छिपा हुआ सुराग

प्रेट्र, नई दिल्ली। हम सब यही मानते हैं कि हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन, क्या हो अगर शरीर की यही कोशिश अनजाने में किसी खतरनाक बीमारी की मदद करने लगे? हाल ही में निमोनिया के मामले में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला सच खोज निकाला है।

एक से दूसरी कोशिका तक कैसे पहुंचता है टॉक्सिन? 'स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया' एक ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया समेत कई गंभीर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह बैक्टीरिया शरीर के अंदर 'न्यूमोलाइसिन' नाम का एक बेहद घातक टॉक्सिन पैदा करता है। नए अध्ययन में उस खुफिया रास्ते का पता चल गया है, जिसके जरिए यह जहर शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक आसानी से पहुंच जाता है।

कोशिकाओं में छेद करने वाला टॉक्सिन 'न्यूमोलाइसिन' कोई आम जहर नहीं है। यह हमारी कोशिकाओं में छेद करने में माहिर होता है। यह जहर कोशिकाओं की बाहरी परत में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ जुड़ जाता है और वहां खतरनाक सुराख बना देता है, जिससे कोशिकाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं।

खुद को बचाने के चक्कर में फैलती है बीमारी जब इस जहर का हमला इतना तेज नहीं होता कि कोशिका तुरंत नष्ट हो जाए, तब कोशिका खुद की मरम्मत करने में जुट जाती है। वह अपनी झिल्ली के उस क्षतिग्रस्त और छेद वाले हिस्से को छोटे-छोटे पैकेटों के रूप में बाहर निकाल फेंकती है। इन छोटी-छोटी थैलियों को 'वेसिकल्स' कहा जाता है।