डाइट से 10% प्रोसेस्ड फूड हटाना कैसे घटा सकता है कैंसर का रिस्क? रिसर्च में सामने आया क्या खाना है सुरक्षित

द कन्वर्सेशन, नई दिल्ली। आजकल थोड़ी-सी भी भूख लगने पर तुरंत फोन उठाकर खाना ऑर्डर करना हमारी रोजमर्रा की आदत बन गई है, लेकिन इस आदत के साथ हमारे शरीर में प्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा भी तेजी से बढ़ रही है। लगातार ऐसे आहार के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है।

क्या कहती है नई रिसर्च? एक नए शोध ने उम्मीद की किरण दिखाई है। इसके मुताबिक, अगर आप अपने खानपान में अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड) को सिर्फ 10 प्रतिशत तक भी कम कर देते हैं, तो आपके आंत के कैंसर का खतरा 2 प्रतिशत तक घट जाता है। ध्यान रखें कि इन प्रोसेस्ड फूड्स में बाजार के बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे पेय पदार्थ, चिप्स और प्रसंस्कृत मांस जैसी चीजें आती हैं।

20 सालों तक चली 4.6 लाख लोगों पर स्टडी यह जानकारी हवा में नहीं दी गई है। शोधकर्ताओं ने 4.6 लाख अमेरिकी वयस्कों के विशाल डेटा का विश्लेषण किया है। साल 1995-96 में जब ये लोग 'एनआइएच-एएआरपी आहार और स्वास्थ्य अध्ययन' से जुड़े थे, तब इनकी उम्र 50 से 71 साल के बीच थी और इनमें से किसी को भी कैंसर नहीं था।