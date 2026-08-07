अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड तंबाकू की तरह लत पैदा करते हैं या नहीं, ICMR ने नहीं किया कोई अध्ययन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड यानी अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों की तरह लत पैदा करते हैं या नहीं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि दुनिया भर में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आइसीएमआर ने संकेत दिया है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के अत्यधिक सेवन का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, हृदय संबंधी बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों का खतरा बढ़ सकता है।