क्या सच में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा लगती है ठंड? नई स्टडी ने डिकोड किया शरीर की बनावट का राज

प्रेट्र, नई दिल्ली। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक तापमान यानी थोड़ी गर्माहट ज्यादा पसंद होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है? हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक शोध ने इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाया है और इसके पीछे की असली वजह हमारे शरीर की बनावट को बताया है।

सिर्फ इंसानों की नहीं, चूहों की भी यही कहानी यह बात सिर्फ हम इंसानों पर ही लागू नहीं होती है। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा चूहों पर की गई एक नई रिसर्च में पाया गया कि जानवरों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शोध के दौरान देखा गया कि मादा चूहों को 36 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला फर्श ज्यादा आरामदायक लगा, जबकि नर चूहों ने 32 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले फर्श को चुना। इसी तरह अगर इंसानों की बात करें, तो महिलाओं को कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पसंद आता है, जबकि पुरुषों के लिए 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे सही रहता है।

तापमान की इस पसंद के पीछे का विज्ञान क्या है? 'द जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी' में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक, हमारी इस अलग-अलग पसंद का मुख्य कारण शरीर में मौजूद दो खास 'थर्मल डिटेक्टर' । असल में, ये डिटेक्टर दो आयन चैनल होते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में मौजूद होते हैं।

ये चैनल तंत्रिका कोशिकाओं में बहुत छोटे छिद्रों की तरह काम करते हैं। जैसे ही हमारे आसपास का तापमान बदलता है, ये छिद्र तुरंत खुल जाते हैं। इनके खुलते ही आवेशित कण नर्व सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंत में हमारे मस्तिष्क को एक सिग्नल भेजते हैं, जिससे हमें सर्दी या गर्मी का अहसास होता है।