क्या सच में अक्ल आने पर ही निकलती है अक्ल दाढ़? समझें इस दांत के पीछे छिपी है खास साइंस
अक्ल दाढ़ का संबंध व्यक्ति की मानसिक समझदारी से ज्यादा शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उम्र के साथ व्यक्ति समझदार होता है, यह एक यूनिवर्सल बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पर आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि अकल दाढ़ आने पर अक्ल आती है। हालांकि समाज में फैले इस भ्रम से हटकर हम बात करेंगे कि आखिर विजडम टूथ का काम क्या होता है और इसे कब निकलवाना बहुत जरूरी है।
अक्ल दाढ़ क्यों कहा जाता है?
विजडम टूथ को भले ही अकल दाढ़ कहा जाता हो, लेकिन इसका व्यक्ति की समझदारी से कोई लेना-देना नहीं है। हां, इसका संबंध व्यक्ति के वयस्क होने से जरूर है, आमतौर पर जब व्यक्ति वयस्क हो रहा होता है; तब दांतों की आखिरी कतार में दाढ़ निकलती है। इसे विजडम टूथ कहे जाने के पीछे की धारणा यही है कि वयस्क होने पर व्यक्ति में सही फैसले लेने की क्षमता विकसित हो जाती है।
विजडम टूथ का क्या काम होता है?
मेडिकल भाषा में अक्ल दाढ़ 'थर्ड मोलर' कहलाती है, यानी इसे आम बोलचाल में तीसरी दाढ़ कहा जा सकता है। इसका काम जबड़े को मजबूती देने के साथ ही खाना बेहतर ढंग से चबाने में मदद करना है। इसमें भी जान लेने वाली बात यह है कि हर किसी की अकल दाढ़ नहीं निकलती है। इसके कई कारण होते हैं, जिनमें आनुवंशिक, लैंगिक, चेहरे के आकार जैसे कारण शामिल हैं।
अक्ल दाढ़ की उम्र
आमतौर पर देखा जाता है कि अकल दाढ़ 17 से 25 की उम्र के बीच निकलती है, लेकिन कई मामलों में यह बाद की उम्र में भी निकल सकती है। इसके निकलने की बात करें तो यह कभी-कभी सही तरीके से निकल जाती है, वहीं कभी मसूड़ों या जबड़े की हड्डी में फंस जाने पर इसे बाहर निकलने में परेशानी होती है। ऐसे में अक्ल दाढ़ निकलवाना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है।
अकल दाढ़ निकलने पर क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं?
अगर दाढ़ गलत जगह से निकलने लगे तो इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:
कैविटी
इन्फेक्शन
सिस्ट वाली गांठ
आसपास के दांतों को नुकसान
मसूड़ों में सूजन
ट्यूमर
वहीं, आधी दाढ़ निकलने पर चेहरे के साथ ही जबड़े और विजडम टीथ में दर्द बढ़ सकता है। इन सभी परिस्थितियों में डेन्टिस्ट की सलाह पर इस दांत को निकलवाने में ही भलाई है।
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Source: Cleveland Clinic