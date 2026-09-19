क्या सच में अक्ल आने पर ही निकलती है अक्ल दाढ़? समझें इस दांत के पीछे छिपी है खास साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उम्र के साथ व्यक्ति समझदार होता है, यह एक यूनिवर्सल बात है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पर आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि अकल दाढ़ आने पर अक्ल आती है। हालांकि समाज में फैले इस भ्रम से हटकर हम बात करेंगे कि आखिर विजडम टूथ का काम क्या होता है और इसे कब निकलवाना बहुत जरूरी है।

अक्ल दाढ़ क्यों कहा जाता है? विजडम टूथ को भले ही अकल दाढ़ कहा जाता हो, लेकिन इसका व्यक्ति की समझदारी से कोई लेना-देना नहीं है। हां, इसका संबंध व्यक्ति के वयस्क होने से जरूर है, आमतौर पर जब व्यक्ति वयस्क हो रहा होता है; तब दांतों की आखिरी कतार में दाढ़ निकलती है। इसे विजडम टूथ कहे जाने के पीछे की धारणा यही है कि वयस्क होने पर व्यक्ति में सही फैसले लेने की क्षमता विकसित हो जाती है।

विजडम टूथ का क्या काम होता है? मेडिकल भाषा में अक्ल दाढ़ 'थर्ड मोलर' कहलाती है, यानी इसे आम बोलचाल में तीसरी दाढ़ कहा जा सकता है। इसका काम जबड़े को मजबूती देने के साथ ही खाना बेहतर ढंग से चबाने में मदद करना है। इसमें भी जान लेने वाली बात यह है कि हर किसी की अकल दाढ़ नहीं निकलती है। इसके कई कारण होते हैं, जिनमें आनुवंशिक, लैंगिक, चेहरे के आकार जैसे कारण शामिल हैं।