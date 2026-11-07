जिम और रनिंग छोड़िए, फिटनेस का नया फॉर्मूला बन रही है रकिंग वॉक; पर फायदों के साथ न भूलें ये सावधानियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेहतमंद रहने के लिए रोजाना वॉक करने की सलाह दी जाती रही है। यही वजह है कि युवाओं से बड़े-बुजुर्गों तक, सबके डेली रूटीन में कोई एक्सरसाइज हो न हो वॉक जरूर शामिल होती है। पर बीते कुछ समय से रकिंग वॉक का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिससे सेहत को फायदे तो मिलते हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ सावधानियां भी बरते जाने की जरूरत है।

ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है रकिंग वॉक और इसे करते से कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या है रकिंग वॉक? रकिंग वॉक सामान्य पैदल चलने से बहुत अलग है क्योंकि इसमें चलते तो हैं, पर पीठ पर भारी वजन का बैग लेकर। इसकी शुरुआत सेना से हुई थी, जब सैनिक भारी वजन का बैग लेकर पैदल मार्च किया करते थे। इन दिनों हाइकर्स लंबाई चढ़ाई करके इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेक या वर्कआउट को एक साथ करना चाहते हैं, तो रकिंग वॉक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। रकिंग वॉक के लिए आपको अपने बैग में किताबें या सामान भर लेना है और फिर इसे पीठ पर लादकर आप तैयार हैं।