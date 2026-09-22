बनाना शेक से हो गए हैं बोर तो बदलें स्वाद, इन फलों से भी मिलेगा भरपूर पोटेशियम; आज ही करें डाइट में शामिल
पोटेशियम दिल की बेहतर सेहत, मांसपेशियों की ताकत और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है।
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पोटेशियम शरीर के लिए बहुत जरूरी मिनरल है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखता है।
फल जिनमें केले से भी ज्यादा है पोटेशियम
लोग अक्सर पोटेशियम के लिए केला खाते हैं, लेकिन कई ऐसे फल हैं जिनमें केले से भी ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है।अगर आप कमजोरी, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन या हाई ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, तो इन पोटेशियम से भरपूर फलों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें
एवोकाडो
एवोकाडो पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें केले से अधिक पोटेशियम और हेल्दी फैट होता है, जो दिल, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है।
सूखे खुबानी
सूखे खुबानी में बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। यह शरीर की कमजोरी दूर करता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद करता है।
नारियल पानी
नारियल पानी नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें पोटेशियम भरपूर होता है और यह डिहाइड्रेशन, थकान और कमजोरी दूर करता है।
अनार
अनार पोटेशियम और आयरन दोनों का अच्छा स्रोत है। यह दिल को स्वस्थ रखता है और खून बढ़ाने में मदद करता है।
कीवी
कीवी में पोटेशियम के साथ विटामिन सी और फाइबर भी होता है। यह इम्यूनिटी और पाचन दोनों के लिए अच्छा है।
कटहल
कटहल में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। यह ऊर्जा देता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
खरबूजा
खरबूजा शरीर को ठंडक देता है और पोटेशियम की कमी को पूरा करता है। गर्मियों में यह बहुत फायदेमंद फल है।
किशमिश
किशमिश में पोटेशियम, आयरन और एनर्जी भरपूर होती है। यह कमजोरी और थकान दूर करने में मदद करती है।
हनीड्यू खरबूजा
हनीड्यू खरबूजा में पोटेशियम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट और दिल को स्वस्थ रखता है।
अगर आप शरीर को स्वस्थ, दिल को मजबूत, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल और मांसपेशियों को मजबूत रखना चाहते हैं, तो सिर्फ केला ही नहीं बल्कि इन पोटेशियम से भरपूर फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें।
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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।