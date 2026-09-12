कड़वा है, लेकिन सेहत के लिए मीठा! कोको पाउडर के ये फायदे जानकर रोज लेने लगेंगे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कोको पाउडर सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह सेहत का खजाना भी है। अक्सर हम इसे केक, शेक या चॉकलेट बनाने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन असल में शुद्ध और बिना चीनी वाला कोको पाउडर कई अमेजिंग गुणों से भरपूर होता है।

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और नेचुरल तत्व शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं।आइए जानते हैं इसके अमेजिंग फायदों के बारे में दिल की सेहत के लिए फायदेमंद कोको पाउडर में फ्लेवोनॉयड्स नामक पॉवरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट डिजीज के खतरे को घटाने में सहायक होता है।