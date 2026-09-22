सोशल मीडिया के 'आयुर्वेदिक हैक्स' से सावधान! बिना सोचे-समझे घरेलू नुस्खे अपनाने से बढ़ सकती है आपकी परेशानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गले में खराश है, सिर भारी लग रहा है या कब्ज आदि की शिकायत है तो खुद से ही घरेलू उपचार कर लेते हैं। ऐसा करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं। यह तब तक सही अभ्यास है, जब आप इन्हें किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके खरीदते हैं। बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के इनका सेवन करते हैं तो जोखिम भरा हो सकता है।

आइए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली में निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति से जानें कि आयुर्वेदिक हैक्स को अपनाते या दवाएं लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सोशल मीडिया पर आयुर्वेदिक हैक्स की बाढ़ इन दिनों ऑनलाइन रील्स या वीडियो में आयुर्वेदिक हैक्स या हेल्थ बेनिफिट के नाम ऐसी दवाइयां लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं और सामान्य सर्दी-खांसी से लेकर मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों का भी उपचार स्वयं कर रहे हैं। बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के स्वयं उपचार करने की यह प्रवृत्ति गंभीर नुकसान कर सकती है।

आयुर्वेद को हानिरहित चिकित्सा पद्धति समझना भी इस चलन का बड़ा कारण है जबकि ऐसी मान्यता सही नहीं है। किसी भी तरह की दवा की खुराक के बारे में पूरी जानकारी न होने से वह लाभ के बजाय नुकसान ही करेगी।

इसी तरह आपको पता नहीं है कि आपकी बीमारी के लिए कौन सी दवा अधिक उपयुक्त है, वह बीमारी को कम करने के बजाय बढ़ाएगी। ऐसे में हमेशा बेहतर यही होगा कि आप किसी भी दवा के बारे में बताए गए लुभावने विज्ञापनों या वीडियो से प्रभावित हुए बिना किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेकर ही आयुर्वेदिक दवाएं खरीदें। यह भी ध्यान रहे कि आप किसी प्रामाणित ब्रांड या डीलर्स से ही दवाईयां लेनी चाहिए।

इन बातों का रहे ध्यान ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बिकने वाली दवाइयां जरूरी नहीं कि आवश्यक मानकों पर खरी उतरती हों। ये कुछ ऐसे पदार्थ या धातुओं से मिली दवाइयां हो सकती हैं जो सेहत पर घातक प्रभाव डाल सकती हैं।